Classement des lutteurs les plus riches : Yékini, Tyson, Balla Gaye 2 et Modou Lô se partagent plus de 4 milliards de FCFA



4 – Modou Lo

Le roc des Parcelles Assainies arrive en quatrième position avec la médaille de chocolat. Après 200 millions encaissés au début de sa carrière, Kharagne est passé à la vitesse supérieure en empochant 60 millions contre Lac de Guiers 2, le double soit 120 millions contre Gris Bordeaux, 130 millions contre Eumeu Sene puis la même somme contre Bombardier. Son cachet de 80 millions pour son combat de ce 31 Juillet contre Gris Bordeaux lui permettra de cumuler des gains de plus de 720 millions.





3- Balla GAYE 2.

Le lion de Guediawaye a démarré sa carrière avec 500 millions de FCFA de gains puis a atteint le milliard grâce aux 75 millions contre Tyson, 130 millions contre Yekini puis Tapha Tine, 110 millions contre Bombardier et enfin 75 millions contre Eumeu Sene pour un total de 1020 millions de CFA.







2- Mouhamed Ndao Tyson

Celui qui a révolutionné l’arène sénégalaise en est le premier milliardaire. Un milliard auquel il a ajouté 75 millions lors de son combat contre Balla GAYE 2 puis 120 millions contre Gris Bordeaux ce qui fait un cumul de 1195 millions.







1- Yekini

L’ancien roi des arènes arrive en tête avec des gains sur sa carrière de 1300 millions constitués notamment de son cachet faramineux contre Balla Gaye 2 de 200 millions et les 80 millions de son dernier combat à ce jour contre Lac de Guiers 2.



SOURCE Dakarbuzz.