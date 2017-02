Classement des puissances militaires africaines en 2016, selon Global Fire Power

L’Egypte est la première puissance militaire africaine, selon le classement 2016 des armées dans le monde, publié par site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP).



Ce vaste pays d’Afrique du Nord occupe le 12e rang à l’échelle mondiale sur un total de 126 pays étudiés avec un score de 0,3056, d’après le classement qui se base sur cinquante critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique.



L’Egypte dispose de 470 000 militaires actifs et de 800 000 réservistes, 4624 chars, 1133 avions militaires, dont 336 chasseurs, et de 319 navires et bâtiments de guerre.



GPF note cependant que les stocks nucléaires ne sont pas pris en compte et que des pays ne disposant pas de littoral ne sont pas pénalisés par le manque d’une force navale.



Afin d’établir son classement, Global Fire Power se base sur un «power index» dont le score parfait serait de 0,0000, ce qui est impossible dans les faits. Donc, plus on s’éloigne de ce score plus on recule au classement.



L’Algérie (26e à l’échelle mondiale) occupe la deuxième position à l’échelle africaine, suivie par l’Ethiopie (42e au plan mondial), le Nigeria (44e) et l’Afrique du Sud (46e).



Voir le classement complet ci-dessous)

Selon Global Fire Power, les États-Unis, la Russie et la Chine sont les trois plus grandes puissances militaires au monde.

Classement des puissances militaires africaines:

1. – Égypte

2. – Algérie

3 – Ethiopie

4 – Nigeria

5 – Afrique du Sud

6 – Angola

7 – Maroc

8 – Soudan

9 – Libye

10 – RD Congo

11 – Kenya

12 – Tunisie

13 – Zimbabwe

14 – Zambie

15 – Tchad

16 – Ouganda

17 – Tanzanie

18 – Sud-Soudan

19 – Ghana

20 – Cameroun

21 – Mozambique

22 – Niger

23 – Côte-d’Ivoire

24 – Mali

25 – Madagascar

26 – Gabon

27 – République du Congo

28 – Namibie

29 – Somalie

30 – République Centrafricaine



Source abidjantv.net/



