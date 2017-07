« Clédor est un mercenaire, il a fait chanter Wade » Suite à la publication dans les réseaux sociaux d’un enregistrement lui attribuant des propos discourtois, Pape Samba Mboup est sorti de sa réserve hier, pour presque mouiller Clédor Sène et Wad,e accusant le premier d’avoir fait chanter le deuxième pendant douze ans. Nous reproduisons "in extenso", ses propos recueillis au téléphone hier soir en présence d’un témoin clé.



Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2017 à 17:06

« J’ai écouté un montage dans les réseaux sociaux m’attribuant certains propos. Comme vous l’aurez remarqué, ma voix a été trafiquée et les coupures le démontrent. Ce forfait est l’œuvre de Clédor Sène et dès demain (ce jeudi), je vais porter plainte. Le problème est que Clédor Sène est un mercenaire et je pèse bien mes mots.



C’est un mercenaire et un maître-chanteur. Pendant douze ans, il a fait chanter Abdoulaye Wade. Ce chantage a commencé lorsqu’il est sorti de prison où il se trouvait pour l’affaire Me Sèye. Abdoulaye Wade lui a remis des centaines de millions qui sont passés par mes mains. Pourquoi? Il sait, je sais, Wade sait et une autre personne présente à mes côtés au moment où je vous parle, sait.



C’est grâce à ces montants qu’il roulait en Range Rover à sa sortie de prison et qu’il avait acheté un camion frigorifique. Mais comme le bien mal acquis ne profite pas, il a tout perdu. Il y a de cela trois jours, il a essayé de m’appeler comme à chaque fois qu’il a besoin d’argent, je lui ai raccroché au nez.



Parce que cet argent que je lui donnais dans le passé, c’est Wade qui lui remettait ça pour les raisons qu’il sait, pas moi. Qu’on ne me fasse pas parler parce que je suis et j’ai été au courant de tout. Je dis bien tout. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines heures. Comme ils veulent le jouer comme ça, on y va. Je vais tous les détruire. »







Auteur: Source : Libération

