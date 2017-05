Clôture de la Quinzaine de la Femme, Mariama Sarr rend hommage aux femmes de Bettenty La journée régionale de Fatick a marqué la clôture de la 29e édition de la Quinzaine nationale de la Femme ce mardi mai 2017. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Mariama Sarr a rendu hommage aux femmes de Bettenty disparues en mer. En effet, cette journée leur a été avec la formulation de prières à leur endroit.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 10:12

La région de Fatick a été choisie pour la clôture la 29e édition de la Quinzaine nationale de la Femme, ce mardi 23 mai. Une occasion pour le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Mariama Sarr, de rendre hommage aux braves femmes de Bettenty qui ont perdu la vie lors d’un chavirement d’une pirogue en mer, le 02 mai dernier.



C'est ainsi que le département de Gossas a abrité des séances de prières et des récitals de Coran, pour le repos de l'âme de ces femmes. C'était le lieu de présenter les condoléances aux familles des victimes selon le ministre Mariama Sarr.



Dans la journée, Mme Sarr a rendu visite aux différents daaras de la commune de Gossas pour distribuer des dons composés de nattes, détergents, sucre, entre autres produits. Un moment pour le ministre de tutelle de plaider pour la lutte contre la mendicité des enfants.



Lors de la cérémonie officielle, le ministre a offert aux femmes de la région de Fatick, 20 moulins à mil en énumérant les différents programmes et réalisations du département ministériel de la Famille et des autres programmes de l’Etat.



Elle a constaté que « dans la région de Fatick, les femmes ont déjà pris leur destin en main en se regroupant en associations, GIE, réseaux et mouvements dans le but exclusif de participer activement au développement économique et social de leur région ».



Et le ministre d’annoncer l’intervention prochaine du Programme Alphabétisation et d’Apprentissage de métiers pour la Lutte contre la Pauvreté 2 (PALAM) et du Programme d’Appui au Développement Economique et Social du Sénégal (PADESS) dans la région de Fatick.



A en croire le ministre, elle ne doute point qu’il reste encore beaucoup de choses à faire et, c’est pourquoi elle invite toutes les femmes du Sénégal, à poursuivre la réflexion sur le thème central de cette édition et à formuler des propositions en matière d’autonomisation des femmes.



Cheikh Makhfou Diop



