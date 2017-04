Clôture du Daaka de Médina Gounass: sous le signe de prières aux morts, blessés et rescapés de l'incendie

La 76e édition du Daaka de Médina Gounass a connu son épilogue hier, lundi 17 avril, au terme de 10 jours de dévotions, prières et récitals du Saint Coran. Une édition endeuillée par un incendie qui a coûté la vie à 30 pèlerins venus d'horizons divers.



Hier, lors de la cérémonie de clôture, le Khalife général, Thierno Amadou Tidiane Bâ a organisé une séance de récitals du Coran et des prières aux disparus, blessés et rescapés de la tragédie. Dans son sermon, il a exhorté les fidèles au sens de la responsabilité sur le chemin du retour, afin de retrouver paisiblement leurs familles.



Il a également invité les musulmans à préserver leur foi avant de formuler d'intenses prières pour le repos de l'âme des disparus et le prompt rétablissement aux blessés de l'incendie et toute la Oumma Islamique. Le Khalife a en outre, accueilli comme talibés plusieurs fidèles qui ont émis leur souhait d'intégrer officiellement la confrérie Tidiane.



(Source: L'Observateur)

