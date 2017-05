Clôture du dépôt des listes: Me El Hadji Diouf et d'autres mandataires forcent la porte À quelques minutes du gong de minuit, les esprits s'échauffent, l'adrénaline monte. Me El Hadji Diouf et d'autres mandataires ont été obligés de jouer des coudes, de se heurter aux forces de l'ordre pour accéder à l'intérieur de la Direction Générale des Élections.



Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|



L'affluence à la Direction Générale des Élections présage de l'enjeu des législatives du 30 juillet prochain. Me El Hadji Diouf et quelques autres mandataires qui avaient peur de la forclusion, ont été obligés de forcer la porte pour accéder dans les locaux de la DGE.



pressafrik.com

