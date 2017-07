Co-organisation de l'Afrobasket : « Aucune décision n'a été prise », selon le Ministre des Sports Il semblerait que la Fédération et la tutelle n'ont pas encore accordé leurs violons en ce qui concerne la co-organisation de l'AfroBasket masculin 2017. Alors que la FIBA et la FSBB ont confirmé que le Sénégal allait accueillir la compétition, le ministre des Sports lui, annonce qu'aucune décision n'a encore été prise.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2017 à 20:04 | | 0 commentaire(s)|

Matar Bâ, interpellé par nos confrères de l’Aps, a tenu à clarifier la situation. « Rien n’est officiel, aucune décision n’a été prise parce que nous n’avons reçu aucun document officiel ni de la FIBA Afrique, ni de la Fédération sénégalaise de basket ball », a précisé le ministre des Sports, annonçant une audience mardi avec le président Babacar Ndiaye. Je dois le recevoir en audience et nous attendons à l’occasion, le document officiel de la FIBA Afrique », a-t-il ajouté.



Selon Matar Ba, « on ne peut pas donner un avis favorable comme ça à une demande formulée par la Fiba ». Le ministre des Sports a rappelé que c’est l’instance africaine qui est en position de demandeur.





Basket221

