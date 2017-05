Coalition Gagnante Taxawu Senegaal : Wade bientôt à Dakar, Karim out

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 09:01 | | 0 commentaire(s)|

Oumar Sarr, Pape Diop, Mamadou Diop Decroix et Mamadou Lamine Diallo sont venus déposer la liste de la ‘’coalition gagnante Taxawu Senegaal’’. Face à la presse, Pape Diop, leader de la convergence Bokk Gis Gis, a fait savoir que l’ex-président, Me Abdoulaye Wade a accepté d’être porté à la tête de cette coalition.



‘’Il sera parmi nous dans quelques jours pour battre campagne’’, a rassuré l’ancien édile de Dakar, qui indique par ailleurs que la question des têtes de listes départementales ne sont pas ‘’encore à l’ordre du jour’’. A la question de savoir s’il sera tête de liste de Dakar, Pape Diop préfère ‘’attendre l’issue des négociations’’. Contrairement à Pape Diop, Oumar Sarr a estimé qu’il sera bel et bien tête de liste départementale de Dagana. S’agissant du cas de Karim Wade, le secrétaire national adjoint du Pds de faire savoir qu’il ‘’sera au Sénégal, mais pas sur les listes’’.



Salla Guèye azactu

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook