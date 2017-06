Coalition Wattu Senegaal : Doudou Wade zappé

Et nous reparlons de la liste de la Coalition gagnante Wattu Senegaal. Selon nos radars et antennes, Doudou Wade n’a pas été investi. Hé oui, l’ancien président du Groupe parlementaire Libéral et Démocratique ne figure ni sur la Départementale de Dakar ni sur la liste nationale.



On ne sait pas comment l’intéressé va accueillir la nouvelle, mais il ne va pas retourner à l’Assemblée nationale. Du moins pas pour la législature à venir. Et avec son âge, nul doute qu’il va raccrocher les godasses avant les prochaines élections législatives prévues en 2019 ou 2022.



Les Echos