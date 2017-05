Coalition de de l'opposition: Malick Gakou désigné coordonnateur national de "Mankoo Taxawu Senegaal"

Le leader du Grand Parti, Malick Gackou est patron de l'opposition regroupée autour de la coalition Mankoo Tawaxu Senegaal. Il a été désigné coordonnateur lundi dernier, lors d'une réunion par ses pairs. Sa nomination à la tête de cette coalition n'a souffert d'aucune contestation, constate le quotidien "L'Observateur". Ce n'est pas la première fois que Malick Gakou dirige une coalition de partis de politiques de l'opposition. Il a été le premier à être désigné coordonnateur de la coalition " Manko Wattu Sénégal, au lendemain de sa création.



Cette fois-ci, la tâche ne sera pas facile pour lui. Pour les législatives du 30 juillet, le patron du Grand parti sera sur plusieurs fronts. Parallèlement à la lourde responsabilité de coordonner le projet de liste commune de l'opposition, il devra aussi conduire la liste de la coalition dans le département de Guédiawaye, forte d'organisations politiques et citoyennes.



La coalition Mankoo Taxawu Senegaal est composée des ténors de la scène politique dont Me Aboulaye Wade du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), de Mamadou Diop Decroix (AJ/PADS), de Mansour Sy Djamil (Bës Du Ñakk ), de Pape Diop ( Bokk Gis Gis), Malick Gakou ( Grand Parti), de Khalifa Sall,( Initiative 2017 (AD Pencoo, ANC, Parti Socialiste des Valeurs) , de Modou Diagne Fada (Les Démocrates Réformateurs (LDR /Yeesal), d'Idrissa Seck ( Rewmi), Mamadou Lamine Diallo ( Tekki) et du Front pour le Socialisme et la Démocratie-Benno Jubël (FSD-BJ) de Cheikh Bamba Dièye.