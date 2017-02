Code des marchés publics: l`Armp épingle la Sapco pour violation...

L’audit de la gestion 2015 de la Sapco, commandé par l’Armp, a permis de relever une série de violations du Code des marchés publics. Selon le rapport du cabinet Mamina Camara, chargé de l’audit, des marchés d’un montant global de 1 milliard 119 millions de francs CFA ont été approuvés par le Président du conseil d’administration (Pca) de la société. Ce qui constitue une entorse à l’article 30 dudit Code, qui donne cette prérogative au directeur général.



Autre problème soulevé, les Demandes de renseignement de prix (Drp). Les auditeurs ont signalé qu’aucun des marchés passés sous cette forme n’a été mis à leur disposition par la Sapco. Le cabinet Mamina Camara a déclaré avoir mené ses propres investigations pour obtenir des informations sur ce chapitre. C’est ainsi que les auditeurs ont découvert qu’un marché scindé en deux lots (acquisition d’une voiture et de deux bennes tasseuses), pour un montant de 176 millions, a été passé sur la base d’une Drp. Pour ce montant, il fallait lancer un appel d’offres ouvert. Pis, ce marché n’a pas été immatriculé à la Direction centrale des marchés publics (Dcmp).



L’audit a aussi pointé le marché d’aménagement et d’embellissement de Saly attribué à Doni Sa pour 993 millions de francs CFA. Pour être éligible à ce marché, l’adjudicataire devait se prévaloir, durant les cinq derniers exercices, d’un chiffre d’affaires moyen annuel de 2 milliards et de l’exécution d’un marché similaire pour 1 milliard au moins.



Doni Sa était loin de ces eaux-là. Durant la période considérée, son chiffre d’affaires moyen était de 826 millions et la société n’avait pas réalisé un marché de ce montant. D’ailleurs, elle peine à boucler le chantier.





