Cohésion sociale durable: Macky encore disposé à dialoguer avec l’opposition

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2017

iGFM – (Dakar) Le chef de l’Etat s’est rendu hier, mardi à Tivaouane aux environs de 18 heures, pour une visite privée auprès du Khalife des Tidianes, Al Amine afin de renouveler ses « ziarres » comme il l’avait déjà fait lors de sa dernière visite, suite au décès du Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Ainsi, le Président a fait savoir qu’il est en contact permanent avec le Khalife des Tidianes qui ne manque jamais de lui prodiguer de bons conseils pour instaurer une cohésion sociale durable.

C’est en ce sens que le Président Sall a saisi l’occasion pour manifester sa volonté de dialoguer pour la bonne conduite de ce pays. «Mes portes sont ouvertes et j’ai instauré un cadre de dialogue et de concertation», confie-t-il. Macky Sall s’est dit être en phase avec les recommandations du Khalife des Tidianes faites à la classe politique pour instaurer le dialogue. Selon lui, le cadre existe déjà et il a invité la classe politique à venir y décliner leurs suggestions. «Tous ceux qui ont des griefs ou des suggestions à faire pour le développement du Sénégal verront mes portes grandement ouvertes», a-t-il confié.

Pour autant, le chef de l’Etat a une fois de plus magnifié la disponibilité du marabout à œuvrer pour la cohésion nationale. Car les conseils d’Al Amine sont toujours bénéfiques pour la communauté.

Sekou Dianko DIATTA



