Colère d’hôtelier du Sine Saloum

Nous poussons une colère contre l’administration touristique.

Nous avons commencé notre projet de construction d’un hôtel sur l’île de DIONEWAR en…2013.

4 ans plus tard, nous ne sommes toujours pas ouverts quoique nous serions les seuls employeurs sur l’île. Prévision d’un minimum d’emplois à temps plein de 15 personnes sans compter les journaliers et les annexes, piroguiers…



Nous passons sur ces 4 années ou cela n’a été que problèmes sur problèmes mais ne pouvons détailler ceux-ci sur un site. Nous tenons à disposition les preuves de ce que nous avançons si des autorités le souhaitent.



Nous pensions nos soucis terminés mais hélas cela perdure.

Depuis février 2017, nous avons déposé au MTTA une demande d’agrément touristique provisoire afin de pouvoir exercer. Après avoir déposé notre dossier, une personne du MTTA nous a contacté par mail nous annonçant que le MTTA avait simplifié la demande de documents concernant l’agrément.



Il fallait fournir un certificat de bonne vie et mœurs. Nous ne voyons pas où se trouve la simplification puisque pour obtenir ce certificat, il faut compter 2 mois, obtention de casier judiciaire français puis obtention de casier judiciaire sénégalais et enfin, délivrance du certificat par la gendarmerie. Nous ne pensons pas avoir la même définition du mot simplification.



Ne voyant rien venir, nous sommes allés au MTTA en date du 15 mars et avons rencontré 2 responsables dont nous tairons les noms. Nous avons entendu de bonnes paroles mais aujourd’hui, malgré de multiples relances, rien, absolument rien ne bouge.



Un responsable nous a téléphoné nous donnant l’autorisation verbale pour l’acceptation de recevoir la clientèle. Très bien, sauf que cette personne devait nous envoyer dans la foulée un écrit par mail, mail que nous attendons toujours.



La dernière en date serait que notre dossier se trouve actuellement sur le bureau de Madame la ministre pour signature.



Lors de notre déplacement du 15 mars, nous avons rencontré une personne s’occupant du crédit hôtelier.



Notre dossier de demande de financement déposé au MTTA date de…Octobre 2016.



Nous avons expliqué à cette personne que nous avions besoin de ce financement puisque-après plus de 4 années sans exercer, nous allions bientôt nous retrouver sans ressources.



Aujourd’hui, 9 mois après avoir déposé notre dossier, nous restons sans aucune information, l’interlocuteur ne répond même pas aux mails envoyés. Signe de mépris ou de désinvolture ?



Nous avons investi, certainement une erreur de notre part, entre 250 et 300.000.000 de Fcfa pensant être venus participer à une économie locale et maintenant, nous nous retrouvons dans une situation catastrophique, tant financière que morale.



Alors, lorsque nous lisons l’article sur le crédit hôtelier paru le 19 juin sur le site au sénégal . com, nous restons sceptique.



Lorsque que nous lisons que la première région nommée pour l’aide au crédit hôtelier est le SINE SALOUM, il y a de quoi se poser des questions car nous sommes implantés sur l’île de DIONEWAR, donc sur cette région.



Pour en terminer, et comme rien ne bouge, nous sommes dans l’obligation de mettre notre hôtel en vente.



Si, mais on peut en douter, le MTTA porte enfin un intérêt sur notre cas, nous pourrons exercer et stopper la vente, sinon nous repartirons avec, vous pouvez l’imaginer, une vision autre que celle que nous avions en 2013, de ce beau pays qu’est le SENEGAL.