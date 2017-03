Collectif des avocats de Khalifa Sall: « l’Etat du Sénégal a ordonné la détention de Khalifa Sall »

« Le juge d’instruction a été aveugle, à la limite étourdi. L’inculpé est une autorité de l’Etat. Sur des motifs fallacieux de détournement de derniers publics, d’escroquerie portant sur des derniers publics, il a placé sous mandat de dépôt Khalifa Sall. Pourtant, un précédent existe dans ce pays et a été traité par la Haute Cour de Justice. En fait, des fonds politiques ne peuvent pas être justifiés et personne n’a le pouvoir d’en exercer un contrôle. C’est-à-dire, en réalité, qu’un plan a été mis en œuvre et exécuté.





Il s’agit, en vérité, d’empêcher un opposant politique et des personnes qui l’entourent de briguer le suffrage des sénégalais. Il fallait coûte que coûte arrêter ses ambitions politiques ou le mettre dans une situation où il ne pourra pas atteindre son objectif.



C’est ce qui a expliqué l’arrestation de ces maires qui lui sont supposés proches. L’instrumentalisation de la justice choque tout le monde. On ne peut pas, dans un pays, arrêter si facilement des citoyens. Khalifa Sall a été ministre, député et, aujourd’hui, maire de la plus grande ville du pays, la capitale.



Ce qu’on a fait, ce n’est pas contre Khalifa Sall mais contre toutes ces populations qu’il aidait. L’Etat du Sénégal a ordonné l’arrestation et la détention de Khalifa, maire de la ville de Dakar. Cette arrestation est arbitraire car fondée exclusivement sur des raisons politiques et procèdent d’une instrumentalisation de la justice sénégalaise pour empêcher un citoyen, opposant politique, de briguer le suffrage des Sénégalais conformément à la constitution du Sénégal et aux traités et accords internationaux ratifiés par l’Etat du Sénégal », s'est prononcé le Collectif des avocats de Khalifa Sall en réaction à l'arrestation du Maire de dakar, KhalifaSall et certains de ses collaborateurs.





Thierno Malick Ndiaye avec le Quotidien