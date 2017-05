Colobane : Un car termine sa course sur une vieille dame, le chauffeur prend la fuite.(Vidéo) Une scène incroyable à Colobane, vers 14h, juste à l’entrée, un car qui roulait à vive allure a fini sa course sur les passants et ceux qui étaient là-bas pour acheter de la friperie .

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

Il (le car) a terminé sa course sur une vieille dame qui était coincée sous la voiture nous informe le pointdakar. Les passants ont pu soulever la voiture pour sortir la vieille dame. Il y a eu énormément de blessés

Le chauffeur, quant à lui, a pris la fuite nous apprend la page facebook » Luttons contre l’indiscipline des Sénégalais ». Nous y reviendrons.



