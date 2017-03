Colonel Amadou Diallo: « Il n’y a pas de police de proximité mais des polices à proximité »

« On parle de police de proximité, mais il n'y a jamais eu de proximité. Ce qui existe ce sont des polices à proximité et des gendarmeries à proximité. C’est dire que les populations ne vont pas s’approprier la police et la gendarmerie dans leurs localités », a déclaré colonel Amadou Diallo, colonel à la retraite, spécialiste des questions de sécurité.



Selon lui, on ne fait pas comprendre aux populations que cette brigade et ce commissariat leur appartiennent, que les policiers et gendarmes sont à leur service. Les gens n’ont pas accès à la police.



A cela s’ajoute l’accueil dans ces brigades. «J’ai été dans une brigade de gendarmerie pour légaliser une pièce. A l’accueil, j’ai salué, personne n’a daigné me répondre. Je suis resté cinq minutes, sans trouver d’interlocuteur. Il a fallu que je tape sur la table pour qu’on vienne me parler. Tout le monde ne peut pas faire comme moi. J’ai fait 35 ans de gendarmerie », témoigna-t-il.



Avant d’ajouter que "maintenant, il faut qu’on sache que les personnes qui viennent dans les brigades et commissariats ne sont pas des délinquants, les bandits n’y vont pas volontairement. Le minimum, c’est de bien accueillir ceux qui y vont".

