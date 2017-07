Colonel Malick Cissé : «je demande à l’Etat du Sénégal de mettre à la disposition de Me Wade, une ambulance médicalisée…» Jusqu’à la preuve du contraire, il ne croit pas à un éventuel retour de Wade au Sénégal pour battre campagne lors des législatives prochaines. Lui, c’est le Colonel Malick Cissé. Interpellé ce lundi par téléphone par Actusen.com, l’ancien Conseiller du Président Wade, est d’avis qu’étant donné que dans le cadre d’une éventualité «suicidaire» de «Wattù Senegaal», la Coalition Gagnante aura, ni plus ni moins, failli à sa mission de «Wattù Wade» qui est une priorité plus que tout autre.



Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|

Auquel cas, rappelle-t-il à l’Etat du Sénégal, son devoir de veiller à la santé d’un ancien Chef de l’Etat ayant dirigé son pays, pendant 12 bonnes années.



«Je demande à l’Etat du Sénégal de mettre à la disposition du Président Wade, une ambulance médicalisée des sapeurs-pompiers», a invité Colonel Malick Cissé. Selon qui, sui cette éventualité devenait réalité, la vie de Wade qui ferait face à un climat austère en cette période de l’année, à Dakar et au Sénégal, devait être «garantie».

Par ailleurs, partant de cette analyse, Colonel Malick Cissé rejoint Aïda Mbodj. Qui, en sa qualité de «membre» du Pds et tête de liste de la Coalition «And Saxal Liggeey», a brandi la menace d’une plainte contre le clan d’Oumar Sarr qui prendrait, par cette occasion, la lourde responsabilité sur lui, de laisser l’ancien Chef de l’Etat braver les intempéries et les conditions climatiques pour battre campagne dans les villes et campagnes du Sénégal.



Pour rappel, alors que les pourparlers autour d’une liste unique de l’Opposition aux législatives prochaines ont échoué, la Coalition Gagnante «Wattù Senegaal» composée entre autres de AJ/Pads, Bokk Gis Gis et notamment du Pds, ont porté leur choix sur Abdoulaye Wade pour être tête de liste nationale de ladite coalition. Depuis, son retour au bercail est agité à longueur de semaine.

Actusen.sn

