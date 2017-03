"Coma diabétique" : Bamba Fall admis aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar

Le maire de la Médina, Bamba Fall, a été admis aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar. Selon Dakarmatin.com, il serait victime d’un «coma diabétique, une grave perte de conscience pouvant être provoquée par l'une des trois plus graves complications du diabète sucré». L’information a été reprise par le journaliste Pape Alé Niang sur sa page Facebook.



Mardi dernier, la Chambre d’accusation lui avait accordé la liberté provisoire. Mais il n’a put, malgré tout, recouvrer la liberté puisque le parquet a interjeté appel.



Bamba Fall a été placé sous mandat de dépôt, en même temps que d’autres jeunes socialistes, dans le cadre de l’affaire du saccage du siège du Ps, le 5 mars 2016. Les mis en cause sont poursuivis, notamment pour association de malfaiteurs et tentative d’assassinat.



