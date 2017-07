« Combat de Dakar »: mobilisation générale des responsables apéristes chez Amadou Ba

Les menaces et autres mises en garde du président de la République et patron de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’endroit des responsables de Dakar, dimanche dernier, lors d’une audience au Palais, ne sont pas tombées dans l’oreille de sourds.



Hier, nos radars ont capté des images inédites. Tous les responsables apéristes et de la coalition Bby étaient au ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Tout ce beau monde était dans les locaux de Amadou Bâ pour discuter des comités électoraux communaux et de la campagne à mener. C’est dire que Macky Sall a bien fait de taper du poing sur la table, pour secouer ses partisans.



Les Echos