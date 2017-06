Combat de l'année: Floyd Mayweather contre McGregor, officialisé

Vingt mois après son dernier combat, Floyd Mayweather, l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire, a officialisé mercredi à 40 ans, son retour sur les rings pour un combat sans précédent et très attendu contre Conor McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA).



C'est le combat de Goliath contre... Goliath. D'un côté, Mayweather, champion du monde de boxe dans cinq catégories différentes, resté invaincu durant toute sa carrière professionnelle; de l'autre, McGregor, figure de proue de la MMA, ce sport de combat où tous les coups, ou presque, sont permis, très populaire aux Etats-Unis.



Après un peu plus d'un an de tractations et de provocations entre les deux camps, Mayweather et McGregor ont rendez-vous le 26 août à Las Vegas (Nevada),pour ce qui est déjà présenté comme le combat de l'année.



Selon le promoteur Dana White, ce combat a été très difficile à ficeler. Le challenger de Mayweather est inconnu du grand public. McGregor, grande gueule au tempérament volcanique, a remporté 21 de ses 24 combats: il est le champion UFC en titre des légers et n'a eu par exemple besoin que de 13 secondes, un record dans sa discipline, pour mettre KO un adversaire en décembre 2015.