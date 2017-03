Combat du 09 Avril: Ness et Sa Thiès se promettent l'enfer Sa Thiès et Ness sont prêts pour leur duel prévu le 09 avril prochain. Les deux protagonistes ont livré un avant-goût verbal leur duel, mardi dernier dans les locaux de la Tfm

L'affiche Sa Thiès-Ness sonne comme une revanche par procuration pour Ness. En effet, Sa Thiès avait corrigé et battu la saison dernière son coéquipier Siteu. Une belle affiche qui, à coup sûr, promet d’être très disputée. Toutefois, le fils de Double Less promet de terrasser la baleine de Lansar le 9 avril. "j'ai toujours voulu affronter Ness quand j'étais tout petit. Et comme l'occasion se présente, je ne me gênerai pas pour le battre", a déclaré sa Thiès qui annonce un beau duel. "Je suis très rapide, donc on n'a pas besoin de commentaires. Ce sera un beau combat. Je vise loin, et tant que je ne l'aurai battu, je ne serai pas tranquille", explique le fils de Double Less.



Soutenant que ce combat sera l'un des plus palpitants de la saison, Sa Thiès affirme qu'il mettra tous les atouts de son côté pour battre Ness. "je vise la couronne de l'arène et je ferai plaisir aux amateurs", affirme-t-il avant de poursuivre que "que le mystique vient en deuxième position, c'est la victoire qui est la plus importante".



Quant à son absence lors du premier face-à-face à Linguère, le frère de Balla Gaye 2 a tenu à s'excuser, car dit-il, c'était indépendant de sa volonté. Quant à Ness qui est resté trois ans sans lutter, il a tenu à mettre en garde son prochain adversaire. "Trois ans ou dix ans, ce n'est pas le plus important, même si c'est difficile de rester très longtemps sans lutter. Mais, je suis déjà prêt. C'est notre combat à nous deux , parce que c'est un bon lutteur et moi j'ai traversé des moments plus difficiles", a indiqué le poulain de Max Mbargane.



Il reconnaît cependant les qualités du frangin du lion de Guédiawaye, raison pour laquelle il prend ce combat très au sérieux. "J'ai vraiment envie d'affronter mon adversaire, car c'est un guerrier. Je suis ravi d'affronter Sa Thiès. Je sais qu'il a déjà battu des lutteurs de Lansar et je lui laisse le statut de favori", dit-il avant d'ajouter: "J'ai l'habitude de ces grands événements et je suis très motivé d'affronter les jeunes comme Sa Thiès. Qu'il sache qu'il n'aura rien".



