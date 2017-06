Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Combien la mère porteuse des jumeaux de Cristiano Ronaldo a-t-elle touchée ? Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

Un évènement heureux... mais coûteux ! D'après la presse portugaise, Cristiano Ronaldo serait le père de deux faux-jumeaux, Eva et Matéo, né le 8 juin dernier aux États-Unis d'une mère porteuse. Le quotidien Correio da Manhã, repris par le journal Mundo Deportivo, révèle ce mardi 13 juin le montant versé par le playboy portugais à la mère biologique.

La star de 32 ans aurait déboursé pas moins de 200 000 euros pour ses deux nouveaux-nés. À savoir que le prix moyen pour avoir recours à une mère porteuse oscille entre 30 000 et 150 000 euros... Par ailleurs, la génitrice des jumeaux, choisie sur catalogue, aurait signé un contrat où elle renonce à ses droits sur eux.

Quelques jours à la suite de la naissance des jumeaux, CR7 se serait rendu aux États-Unis pour les récupérer, toujours selon les informations de Mundo Deportivo. Ils rejoindraient donc le premier petit garçon du footballeur, Cristiano Junior, bientôt âgé de 7 ans et né lui aussi d'une mère porteuse outre-Atlantique.



TeleLoisir.fr





