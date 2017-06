Commémoration de la grande bataille de " BADR" dimanche 11 juin à la Grande mosquée Massalikoul Djinane de Dakar

L’association religieuse, culturelle et humanitaire "Arch-le Trésor" va commémorer la grande bataille de Badr, dimanche à partir de 13h, à la Grande mosquée Massalikoul Djinane de Dakar, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Cette manifestation, qui célèbre la vie du Prophète Mouhamad (PSL) et ses compagnons, aura lieu cette année sous forme d’un panel sur le thème central : "Les responsabilités de la jeunesse musulmane face aux défis contemporains", souligne la même source.



Le thème sera introduit par le professeur Pape Assane Diouf de l’association "Hizbut-Tarqiyyah", avec comme modérateur Dr Alioune Dione.



La manifestation sera marquée par les interventions des professeurs Ibrahima Thioub, recteur de l’UCAD, Iba Der Thiam, historien, Serigne Moustapha Diattara de la bibliothèque Cheikhoul Khadim de Touba et du délégué général adjoint au Pélerinage à la Mecque, Dr Khadim Sylla, lit-on dans le communiqué.