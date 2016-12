Comment Draguer Une Fille ?

Voici 10 Techniques, Conseils et Astuces pour Aborder, Draguer une Fille et la Séduire ! Que lui Dire pour l’intéresser ? Comment Engager la Conversation ? Comment Flirter avec une Fille ?



Ne passez Pas pour un Dragueur !



S’il a bien une chose qui vous disqualifiera direct de la compétition, c’est de passer pour un dragueur (sous entendu un mec lourd qui veut juste ...). Évitez donc de parler de sexe ou du fait qu’elle est particulièrement mignonne, car les filles ont horreur d’être considérées comme un simple bout de viande, et il faut donc absolument apprendre à les faire rêver si vous voulez ... Voilà pourquoi, si vous voulez draguer une fille, vous devez cacher ou plutôt retenir vos intentions finales en commençant par discuter tranquillement et naturellement avec elle.



Comment l'aborder ?



Lorsque vous aborder une fille pour la première fois, que ce soit à une soirée, une amie d’une amie, ou même dans la rue… il faut toujours être détendu et confiant (oui ce n’est pas évident quand on n’a pas l’habitude), du moins il faut réussir à sourire et avoir l’air heureux.



Inutile de faire compliqué et de chercher des techniques à l’autre bout du monde, un simple -salut, ça va, je savais pas que tu connaissais Mami…- ou une accroche simple en rapport avec la circonstance, avec l’environnement, peu largement suffire. Par exemple si vous êtes dans une librairie, vous pouvez discuter des livres qui y sont ou si vous êtes à un concert, vous pouvez parler du groupe de musique en train de jouer.



L’objectif est simplement d’arriver à discuter et d’accrocher la discussion de manière la plus simple et naturelle possible. En fait, il faut que la fille est l’impression de parler à un de ses potes depuis toujours; quelle se sente bien, et si en plus vous arrivez à dégager un peu d’humour et un sourire, cela sera parfait !



Le Regard !



Lorsque vous discutez avec une fille, l’un des points essentiels qui va jouer dans la communication est : votre regard ! Beaucoup de choses passent par le regard, beaucoup plus que les paroles, alors il ne faut pas que votre regard soit fuyant mais plutôt insistant, voire accroché à la fille. Vous la regardez droit dans les yeux quand vous lui parlez; et quand elle vous parle, vous acquiescez de la tête. Cette connexion à travers le regard, permet de montrer que vous apportez de l’intérêt à ce qu’elle dit, en plus de créer un contact entre vous beaucoup plus fort.



Comme souvent on dit qu’une fille peut tomber amoureuse en un seul regard, c’est tout a fait vrai, car le regard peut créer une certaine tension entre vous, si vous savez en jouer. C’est donc un bon moyen de créer le désir chez elle, de la draguer sans vous dévoiler complètement.



Evitez la Case Amis !



S'il y a bien une chose, autre que de passer pour un dragueur, qui va vous envoyer tout droit au vestiaire, est de passer pour un simple ami (une fille ne couche pas avec ses amis). Un ami c’est quoi pour une fille ? C’est un garçon qui acquiesce tout ce qu’elle dit, la réconforte, la rassure, dit oui à tous ses désirs… Voilà ce qui vous mènera à la case amis.



Alors si lors des premiers rendez-vous ou des premières rencontres elle vous demande de payer ou de porter quelque chose, refusez ! Ce n’est pas histoire de dire non pour dire non, c’est simplement histoire de montrer que vous n’êtes pas son larbin, ni son ami, mais un copain potentiel… De plus évitez de passer des heures à discuter au téléphone car tout lui dévoiler d’un coup sur vous est aussi un bon moyen pour devenir un simple ami…







Jouez la carte du Mystère…



Pour draguer une fille, il faut savoir se dévoiler progressivement, car si vous lui dites tout sur votre vie le premier jour, elle va très vite se lasser et allez voir ailleurs. Donc il faut lui donner envie d’en savoir plus sur vous, vous dévoiler progressivement, comme dans un film, pour qu’elle soit en quête dans apprendre plus sur vous en permanence…



C’est exactement le même principe qu’un film ou un roman policier, vous devez lui donner des brides d’indices sur ce que vous faites dans la vie, sur vos objectifs, vos envies… pour qu’elle est envie (voire besoin) de savoir la fin de l’histoire ! Tout est une question de nuance, ce qui permettra d’ailleurs d’avoir beaucoup plus facilement son numéro de téléphone et de messages de sa part, car elle sera attirée !



L’humour !



Quelle fille n’aime pas l’humour ? L’humour est particulièrement efficace pour draguer une fille car il permet de la mettre en confianceet de lui montrer que vous n’êtes pas un homme dangereux. En effet, un homme trop sérieux aura tendance à faire peur aux filles (ce qui peut être une bonne chose pour l’attirer) mais le problème c’est qu’elle n’osera ni vous approcher, ni vous parler, alors qu’avec un peu d’humour, elle se sentira bien en votre présence et osera plus de choses !



L’humour est aussi un bon moyen de lui montrer que vous assumez votre personnalité et que vous vous ne vous prenez pas trop au sérieux (ce que les filles détestent aussi).



Soyez Patient…



Pour draguer une fille, soyez patient, car trop d’impatience lui montrera que vous ne savez pas vous contrôler et que finalement vous avez absolument besoin d’une copine, ce qui n’est vraiment pas séduisant et donc pas dans votre intérêt… Prenez-le temps de la séduire, draguer la gentiment et progressivement, mais évitez de trop la toucher au départ, et de lui poser des questions sur sa vie amoureuse, sur ses ex copains, ses envies sexuelles… Laissez-la venir sur ce genre de sujet et vous, restez le plus discret et mystérieux possible sur votre vie amoureuse et sexuelle.



Laissez-la venir à vous



Parfois, vous remarquerez que vous attirez plus les filles que vous ne voulez pas… c’est tout simplement parce qu’avec cette fille vous ne cherchez pas à draguer justement, vous êtes naturel et les laisser venir à vous et faire tout le travail ! C’est exactement ça qu’il faut réussir à faire avec la fille en question : la faire travailler pour vous séduire et que cela soit elle qui vous drague !



Alors bien sûr il faut trouver un équilibre, car si vous montrez trop peu d’intérêt elle va se lasser, et inversement si vous en montrez trop… elle va aussi se lasser !



Soyez Hot ! (avec nuance)



L’un des points essentiels à ne pas négliger lorsque vous rencontrez une fille, c’est d’arriver à ne pas parler de sexe entre vous, mais à l’amener avec une certaine nuance. Le problème c’est que si vous parlez de sexe dès les premières rencontres, d’une part elle risque fortement de se braquer pour ne pas passer pour une salope , car ce n’est socialement pas admissible de coucher avec le premier inconnu venu; d’autre part elle va se dire que vous êtes en manque et que vous avez absolument besoin d’une fille… ! et les mecs dans le besoin n’attirent généralement pas du tout les filles…



Donc pour ne pas faire fuir la fille que vous convoitez, vous devez arriver, grâce à votre comportement, mais surtout à travers votre regard, votre voix, votre humour, votre sourire… à séduire la fille et créer une certaine tension sexuelle. Vous devez lui communiquer indirectement votre envie pour elle sans lui dire avec des mots. Ensuite, quand vous serez en couple avec elle, vous pourrez discuter de sexe sans tabou, ce qui est d’ailleurs fortement conseillé, mais seulement en couple !



Soyez Vrai (pas de personnage) !



Trop d’hommes ont tendance à s’inventer une vie sous prétexte qu’ils n’arrivent pas à séduire. Vous n’avez pas à vous forcer lorsque vous êtes avec une fille, vous devez juste être naturellement vous. Alors pour commencer, il faut apprendre à se connaître (ce qui est un bon début), mais il faut surtout être le "vous séducteur", le meilleur de vous même, sans pour autant mentir aux femmes.



Commencez par passer du temps avec les femmes en tant qu’ami (si vous manquez de confiance en vous), et apprenez à les connaître, car une fille est très souvent attirée par les hommes vrais et directs, contrairement aux hommes qui s’inventent tout une vie, que les filles traitent de menteur, dragueurs et affabulateurs… et le jour où elles se rendent compte de votre vrai personnalité (ce qui peut se faire très rapidement) il n’y a aucun échappatoire !



Imaginez que vous ayez séduit la femme de vos rêves avec une tout autre personnalité que la votre, et qu’elle vous quitte après quelques mois, vous vous en mordrez longtemps les doigts… Les filles ont d’ailleurs un 6ème sens pour détecter ce genre d’hommes et c’est d’ailleurs pourquoi elles aiment (pour un grand nombre) prendre leur temps avant de coucher, sauf si elles sont sûres de leur coup ;-).



Appliquez les techniques simples ci dessus (et dessous) pour draguer une fille, et vous n’aurez pas besoin de mentir aux filles pour les séduire ! Ni même pour les récupérer !







En Résumé !