Comment Emery a fait douter ses joueurs avant le retour face au Barça

Personne n’a jamais réellement compris comment le Paris Saint-Germain a pu autant sombrer au Camp Nou face au Barça (6-1). Selon L’Equipe, Unai Emery tient une grande part de responsabilité dans le naufrage du PSG.



En effet, le quotidien sportif révèle comment le coach espagnol a psychologiquement fragilisé ses joueurs. Juste après le triomphe du match aller face au FC Barcelone (4-0), le vestiaire parisien était en ébullition, euphorique de joie. Le Basque a alors calmé tout le monde, appelant à la méfiance. “Je connais Barcelone. On peut en prendre quatre là-bas”, a lâché Emery à ses joueurs. Ces derniers ont préféré réagir avec ironie. Mais l’ancien technicien de FC Séville a insisté. “Non, non, arrêtez ! On peut en prendre quatre là-bas !” Une communication qui a instillé le doute dans l’esprit des joueurs.



Lors de la séance d’avant veille du match retour, Unai Emery a également eu un discours qui a conditionné les joueurs. Lors de cette répétition générale, les joueurs de couloir devaient s’imaginer défendre sur Messi et Neymar (droite à gauche). L’Espagnol, agacé par le comportement de Julian Draxler, a alors piqué une colère. “Oh ! Draxler ! Le foot, pour toi, c’est juste attaquer ?” Une réflexion que Lucas a pris également pour lui. Le Brésilien se positionne alors encore plus bas que l’Allemand. Au Camp Nou, les joueurs offensifs de côté n’ont joué qu’avec l’idée de bloquer Messi et Neymar, reculant sans cesse…