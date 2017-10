Comment Karim Wade gère les audiences de son père à partir de Doha

A en croire le journal « Dakar Times » ce dernier est comme « un drone ». Il enregistre toutes les informations autour du président Wade avant de les faire remonter au « Maire de Doha ». Chaque matin, Karim reçoit la liste des audiences de Me Wade. Il lit, donne son aval pour certaines et enlève d’autres. Plusieurs personnes ont vu leur audience annulée sans connaitre les raisons. Le journal basé à Derkhlé suggère de ne pas en vouloir à Me Wade car, c’est Karim qui fait la sélection des personnes à introduire.



La rédaction de leral.net