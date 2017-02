Comment Messi a réglé son problème de voisinage…

Interrogé par un média croate, Ivan Rakitic a livré une incroyable anecdote sur son illustre coéquipier.

Vous avez des problèmes de voisinage ? Faîtes comme Lionel Messi, rachetez la maison de vos voisins ! C’est en effet la solution trouvée par l’Argentin pour en finir avec les indélicats. Un dénouement relaté par Ivan Rakitic à Novi List.



"Je ne l’ai pas eu de problèmes à Barcelone avec mes voisins. Ce n’est pas comme Messi à Castelldefels. Pour être tranquille, il a dû acheter la maison de ses voisins parce qu’ils étaient bruyants", a-t-il raconté. Il fallait effectivement y penser.



L’Argentin a d’autant plus besoin de calme qu’il mène une vie particulièrement posée. A l’instar de Luis Suarez, d’Andres Iniesta ou de Gerard Piqué. "Le monde entier fait ainsi des histoires de Messi, Suarez et Neymar, mais ces gars sont comme tout le monde. Il n'y a rien de spécial à leur sujet. La majorité des joueurs du Barça, y compris Messi, Suarez ou moi-même, sommes très famille et évitons les fêtes et les bars", a-t-il ainsi assuré.



Et le Croate d’illustrer son propos. "Je sais que les gens pensent que la vie des footballeurs est très glamour, faite de fêtes folles.Mais récemment, Luis Suarez m'a invité à son 30e anniversaire, et c'était la même chose que si quelqu'un d'autre m'a invité. Nous lui avons acheté un cadeau, nous sommes assis, avons dîné, nous avons discuté, nous nous sommes amusés et c'est tout."



Alors ce n’est pas pour se faire déranger par des voisins trop bruyants…



Football.fr