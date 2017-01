Comment Transparency International calcule-t-il l'indice de corruption?

Transparency International a publié sa liste des pays les plus corrompus au monde. La Somalie, le Sud-Soudan, la Corée du Nord et la Syrie ont été listés comme les pays les plus touchés par ce phénomène.



Les révélations des réseaux d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent à l’échelle mondiale ont contribué à rendre le monde plus corrompu l’année dernière, selon Watchdog Transparency International.



Pour évaluer les niveaux de corruption, Transparency International utilise les perceptions, les enquêtes d’opinion. Grâce à cela, elle dispose de trois indices.



La perception de la corruption ressentie chez les administrations publiques et la classe politique est calculée par différents organismes et experts indépendants.



Le baromètre mondial de la corruption ressort d’un sondage réalisé auprès du grand public. Il évalue les perceptions et expériences.



Enfin, l’indice de corruption des pays exportateurs se calcule en fonction de la propension des entreprises à verser des pots de vin à l’étranger. L’enquête s’effectue alors auprès des cadres dirigeants des pays interrogés.



Il y a eu plus de scores en baisse que ceux en hausse sur l’indice de perception de la corruption de 2016, publié mercredi. Un score inférieur signifie qu’un pays est considéré comme plus corrompu.



La Somalie tient le titre de pays le plus corrompu au monde depuis dix ans, avec un score de 10 sur l’Index de perception de la corruption 2016, qui classe le secteur public des pays de zéro à 100.



Pour évaluer les pays, des notes sont données. La note de 0 est attribuée aux pays dont les administrations publiques et classes politiques sont corrompues. La note de 100 est attribuée au pays les plus vertueux.



Le Danemark et la Nouvelle-Zélande étaient à égalité en première place en tant que pays les moins corrompus du monde, suivis de la Finlande, de la Suède et de la Suisse.