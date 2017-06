Comment concilier Ramadan et santé ? Le Ramadan s'adresse à tous les musulmans à partir de la puberté. Mais tout le monde peut-il le pratiquer ? Quelles sont les contre-indications ? Les femmes enceintes ou les diabétiques peuvent-ils pratiquer le jeûne ?... Les réponses du Dr Nabil Assad, médecin nutritionniste et diabétologue.

Doctissimo : Tout le monde peut-il pratiquer le Ramadan ?

Dr Assad : Le Ramadan est un jeûne court puisqu'il débute tous les jours au lever du soleil pour se terminer au coucher du soleil, durant un mois.. Il est en général, sans danger pour la santé des pratiquants.



Ce sont plutôt les repas lors de la rupture, festifs et familiaux qui sont redoutables. De nombreuses personnes prennent du poids pendant cette période ! Et je vois souvent des diabétiques hospitalisés après le Ramadan, non pas à cause des restrictions alimentaires, mais à cause de ces repas trop copieux ! L'important est de ne pas faire d'excès lors de la rupture du jeûne.



Doctissimo : Y-a-t-il des contre-indications à la pratique du jeune du Ramadan

Dr Assad : Oui, il y a des contre-indications : les patients diabétiques traités à l'insuline et qui ne sont pas équilibrés, les problèmes d'insuffisance rénale, de maladie cardiaque... et toutes les pathologies qui ne peuvent pas supporter un jeûne même court. Bien sûr, en cas de maladie (grippe, diarrhées....) ou d'hospitalisation, il ne faut pas débuter le Ramadan.



Doctissimo : Les patients diabétiques peuvent faire le Ramadan ?

Dr Assad : Les gens qui ont un diabète non insulinodépendant, traités avec des antidiabétiques oraux, peuvent normalement faire le Ramadan. Cependant, ceux qui ont un diabète de type 2 traité aux sulfamides doivent ajuster la posologie, et faire contrôler plus fréquemment leur niveau glycémique. Il faut qu'ils demandent conseil à leur médecin.



Pour les diabétiques traités par de l'insuline, il est impératif de consulter son diabétologue. Celui-ci pourra alors prévoir un protocole d'insulinothérapie fonctionnelle. Les principaux risques pour les diabétiques, sont les excès lors de la rupture du jeûne et la non adaptation de leur traitement antidiabétique au cours de cette période de jeune.



Doctissimo : Peut-on faire le Ramadan pendant la grossesse ?

Dr Assad : Personnellement, je déconseille aux femmes enceintes de pratiquer le jeûne du Ramadan. Je ne pense pas qu'il faille les y encourager pendant cette période. Néanmoins, pour celles qui tiennent absolument à le faire, une surveillance médicale accrue est nécessaire.



Doctissimo : Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui font le Ramadan pour équilibrer leur alimentation ?

Dr Assad : D'abord, il faut prendre un petit-déjeuner consistant le matin avant le lever du soleil. Pour la rupture du jeûne le soir, il est essentiel de doubler la prise des repas. Je conseille de faire un repas au moment de la rupture du jeune qui ne soit pas trop copieux, et d'en faire un autre trois heures après. Il est important d'essayer de garder trois repas sur les 24 heures et d'éviter les excès...



