Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Comment devenir millionnaire à 30 ans en 10 Etapes Rédigé par ( La rédaction ) le 30 Mars 2017 à 08:51 | Lu 1062 fois À l'âge de 21 ans, Grant Cardone est sorti de l'université, fauché et en dettes, et à l’âge de 30 ans, il est devenu un millionnaire !

Aujourd’hui, Grant Cardone est un expert de ventes international, auteur et entrepreneur à succès.



Voici les 10 étapes qui vous garantiront de devenir millionnaire à l'âge de 30 ans :





1. Se concentrer sur l’augmentation de vos revenus



Dans l'environnement économique d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas devenir millionnaire en épargnant de l’argent. La première étape est de se concentrer sur l'augmentation de vos revenus, déclare Grant Cardone.



“Mon revenu était de 3.000 $ par mois et neuf ans plus tard, il était de 20.000 $ par mois. Commencer à suivre l'argent, et il va vous forcer à contrôler le revenu et de voir les opportunités,“ dit-il.





2. N’essayez pas d’impressionner les autres par vos gadgets inutiles



“Je n'ai pas acheté ma première montre ou voiture de luxe jusqu'à ce que mes entreprises et mes placements produisaient plusieurs flux de revenus sécurisés. Je conduisais encore une Toyota Camry quand je suis devenu un millionnaire. Être connu pour votre éthique de travail, et non pas les bibelots que vous achetez“, dit Grant Cardone.





3. Épargner pour investir, ne pas épargner pour épargner



Selon le millionnaire Grant Cardone, la seule raison pour épargner de l'argent est de l'investir. Mettez votre argent épargné dans des comptes sécurisés et intouchables. Ne jamais utiliser ces comptes pour quelque chose, pas même pour une situation d'urgence. Cela vous forcera à continuer de suivre la première étape: augmentation des revenus.





4. Éviter les dettes qui vous rendent pauvre



“En faire une règle de ne jamais utiliser les dettes qui ne vous permettent pas de gagner de l’argent. J’ai emprunté de l'argent pour une voiture seulement parce que je savais que cela pourrait augmenter mes revenus. Les gens riches utilisent les dettes pour maximiser les investissements et accroître les flux monétaires. Les personnes pauvres utilisent les dettes pour acheter des choses qui rendent les gens riches plus riches“, dit-il.





5. Faire de la liberté financière une priorité



Selon Grant Cardone, pour devenir riche et rester riche, vous devez considérer la liberté financière comme une priorité. L'argent est comme un amant jaloux, l'ignorer et il va vous ignorer.





6. L'argent aime les gens qui ont une grande éthique de travail



“Quand j’avais 26 ans, j’étais dans la vente au détail, et le magasin où je travaillais ferme à 19 h. La plupart du temps vous pourriez me trouver là-bas à 23 h faisant une vente supplémentaire. Ne jamais essayer d'être la personne la plus intelligente ou la plus chanceuse, assurez-vous simplement de travailler plus fort que tout le monde“, dit-il.





7. Éliminer les idées qui encouragent la médiocrité



Selon le millionnaire, éliminez toutes les idées que d'être pauvre est en quelque sorte bien. Bill Gates a dit, "Si vous êtes né pauvre, il n’est pas de votre faute. Mais si vous mourez pauvre, il est de votre faute."





8. Étudier les habitudes des millionnaires



“J’ai étudié les millionnaires pour copier ce qu'ils ont fait. Trouvez vos propres mentors millionnaires et de les étudier. La plupart des gens riches sont extrêmement généreux avec leurs connaissances et leurs ressources“, dit Grant Cardone.





9. Laissez votre argent travailler pour vous



Investir son argent est essentiel pour atteindre le statut de millionnaire, vos investissements pourraient vous rapporter plus d’argent que votre travail. Si vous ne disposez pas de l'argent en surplus vous n’allez pas faire des investissements.



“La deuxième entreprise que j’ai commencé a nécessité un investissement de 50.000$. Cette entreprise m'a remboursé 50.000$ par mois pour les 10 dernières années.



Mon troisième investissement était dans l'immobilier, où j’ai commencé avec 350.000$, une grande partie de mon patrimoine à l'époque. Je possède encore cette propriété aujourd'hui, et il continue de me produire des revenus. Investir est la seule raison de faire les autres étapes, et votre argent doit travailler pour vous“, dit-il.





10. Voir au-delà d’un million $



“La plus grosse erreur financière que j’ai fait, était de ne pas penser assez grand. Je vous encourage à aller pour plus d'un million. Il ne manque pas d'argent sur cette planète, seulement un manque de gens qui voient assez grand“, déclare t-il.





Appliquer ces 10 étapes et elles vont vous rendre riche. Méfiez-vous des gens qui suggèrent que vos rêves financiers naissent de la cupidité. Évitez les plans “ Devenir riche rapidement“, être éthique, ne jamais abandonner, et une fois que vous arrivez, être prêt à aider les autres y arrivent aussi. Ajoute le millionnaire américain.



Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Vidéo- une nouvelle danse est née, regardez!!! Vidéo: Quand les 'Nars' se régalent avec le "Tass sa cheveux de Waly Seck", ça donne ceci...