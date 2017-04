Comment faire tenir l’odeur du parfum toute la journée

Lorsqu’on se met du parfum, on aimerait bien que l’odeur dure toute la journée. Pour ce faire, certaines n’hésitent pas à y mettre le prix. Pourtant, malgré les sommes déboursées, malgré le nombre de pulvérisations, il arrive que l’odeur du précieux liquide s’évapore dans la nature en quelques heures seulement. Mais ainsi fonctionne la nature, tandis que certaines peaux sont des terrains favorables pour le parfum, d’autres y seront hermétiques. Alors, pour profiter de chaque goutte de votre parfum, suivez ces quelques astuces pour faire tenir son odeur toute la journée.

Conserver le parfum dans un endroit adapté

La chaleur et l’humidité peuvent abîmer à la longue l’odeur de votre parfum et le faire tourner. Évitez la salle de bain, qui est un endroit humide par définition même. Conservez votre parfum dans un endroit sec, frais et à l’abri de la lumière pour que le précieux liquide garde le plus longtemps possible sa qualité originelle.

Hydrater la peau

Une peau sèche retient moins l’odeur du parfum. Pour cela, hydratez votre peau avec un lait, une crème ou une huile avant de vous parfumer. Pour éviter une cacophonie au niveau des odeurs, optez pour des produits hydratants à senteur neutre. D’un autre côté, vous pouvez amplifier l’odeur de votre parfum en le complétant avec les soins corporels de la même gamme. L’autre astuce est de vous parfumer après votre douche, juste après vous être séchée. Votre peau, encore humide, retiendra longuement l’odeur du parfum. Aussi lorsque votre parfum est terminé mais qu’il vous reste encore un fond, renversez-le dans un lait corporel sans odeur pour en profiter jusqu’à la dernière goutte.

Viser les points de pulsation

La chaleur aide à diffuser et à amplifier les arômes d’un parfum. Les points de pulsation, sont les zones du corps, où la peau est réchauffée par la bonne circulation du sang et qui sont donc des activateurs parfaits pour le parfum. Les points de pulsation sont l’intérieur des poignets et des coudes, les tempes, le lobe de l’oreille (et non derrière), le creux du cou, la base de la gorge et l’arrière des genoux. Surtout, ne frottez pas vos poignets l’un contre l’autre. Cela abîme les notes du parfum, qui voit dans le temps son odeur tourner.

Se parfumer à bonne distance

Vaporisez votre parfum à 20 cm de votre peau. Le parfum tiendra plus longtemps s’il est vaporisé proportionnellement sur une zone plus large, plutôt que généreusement sur une petite zone. Par les temps de grande chaleur, transpiration et alcool ne font pas bon ménage. L’odeur de votre parfum en vient vite à tourner. Pour éviter cela, pulvérisez votre parfum à bonne distance, au-dessus de vous, puis passez dans le nuage de gouttelettes pour vous imprégner de son odeur.

Accentuer l’empreinte du parfum

Pour laisser une odeur agréable après votre passage, pensez à vaporiser aussi vos accessoires comme les foulards ou les chapeaux. Aussi, diffusez aussi votre parfum sur vos cheveux. Pour ne pas prendre le risque de les agresser avec l’alcool contenu dans le liquide, vaporisez légèrement votre brosse à cheveux avant de vous coiffer.

amina-mag.com