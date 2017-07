Comment la Police a obligé la caravane de Me Abdoulaye Wade, à faire demi-tour

Un affrontement a été évité de justesse entre les forces de l'ordre et les militants et sympathisants de la "Coalition gagnante Wattu Sénégal" conduite par Me Abdoulaye Wade.



En effet, la police qui avait barré la route au convoi de Me Wade, est revenue à de meilleurs senti"ments. La délégation du pape du Sopi allait emprunter l'avenue Peytavin lorsqu'elle est tombée sur le mur policier. Ceux avaient stationné leurs véhicules sur la voie pour obliger le convoi à faire demi-tour.



Un dispositif en fer qui détruirait les roues est même mis en position (voir photos) pour éviter au convoi de progresser. En outre, des Agents de sécurité de proximité (Asp) et des policiers munis de bombes lacrymogènes ont été mis en position à l'entrée de l'avenue.

Après quelques minutes d'hésitation, les policiers ont fini par laisser passer le convoi. Mais celui-ci n'a pu progresser qu'au niveau du rond-point Sandaga avant d'emprunter l'avenue du Président Lamine Guèye, sous l’œil vigilant de la police.



Il faut cependant rappeler que la caravane qui a entamé cet après-midi une tournée, compte se rendre dans certaines localités de Dakar. L'ancien président de la République qui bat campagne pour offrir une majorité confortable aux libéraux, est arrivé au Plateau vers 16 heures. Sur place, les marchands et les populations riveraines lui ont réservé un accueil chaleureux.



Me Wade, ragaillardi par la foule, est sorti leur faire un signe de la main. Au cours de de sa péripétie, il se rendra, à Ouakam, Ngor, Yoff et Cambérène.



