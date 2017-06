Comment la Sénégalaise Thioro Mbow avait tué ses trois enfants, les regrets du père Hellmut Ulin Le père des trois enfants tués dans un incendie à Lennik s'en veut: "La plus grande erreur de ma vie a été d'appeler cet huissier"











Hellmut Ulin est brisé, tiraillé entre le chagrin et la culpabilité au lendemain de l’assassinat de ses filles. Omy (2), Abbygail (4) et Madysson (6) ont été carbonisées ce mercredi après que Sonja Thioro Mbow, leur maman, ait bouté le feu dans l’annexe du domicile familial à Lennik (Brabant flamand). Je sais qu’elle n’avouera jamais. Mais un jour elle devra quand même m’expliquer droit dans les yeux comment une chose aussi horrible a pu traverser son esprit », raconte le père de 56 ans.



Si inconsolable, l’homme imagine être responsable. « La plus grande erreur de ma vie a été d’appeler cet huissier ! » Peu avant le drame, ce dernier avait alerté Sonja qu’elle n’aurait plus la garde des enfants. Ce que la Sénégalaise de 35 ans n’acceptait pas au point d’ôter la vie de ses trois gamines.« Elle était si douce »« C’était de si beaux enfants. La cadette était tellement douce. Je l’ai embrassé pour la dernière fois mercredi à 6h. Je n’arrive pas à croire qu’elles ne sont plus là. » Si Sonja a été placée jeudi sous mandat d’arrêt et inculpée du chef d’assassinat, la tragédie aurait pu être évitée, soutient son époux.



À 20 ans, la mère avait été abusée sexuellement par un séropositif et avait depuis lors des problèmes psychologiques. Elle abusait d’alcool et de médicaments, ce qui déclenchait des disputes. « J’ai supplié son médecin d’envisager d’autres options. Mais il a continué à lui prescrire tous ses médicaments. J’étais face à un mur », soutient Hellmut qui envisage de porter plainte. Contacté le médecin qu’il accuse n’a pas souhaité faire de commentaires.



source: Sudinfo





