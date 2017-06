Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment mettre les sourcils en valeur Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juin 2017 à 16:02 | | 0 commentaire(s)| Les sourcils sont entrés par la grande porte des nouvelles tendances de maquillage. Une popularité que l’on doit au mannequin Cara Delevigne, qui a troublé les habitudes de beauté, avec ses sourcils plutôt fournis et extrêmement bien dessinés. Depuis, les kits destinés au maquillage des sourcils ont envahi les boutiques de cosmétiques. Aussi, voici quelques astuces qui vous aideront à les mettre en valeur.

L’épilation

Epilez-vous de préférence après un soin du visage ou votre douche, lorsque votre peau est hydratée et bien souple. Pour respecter leur forme naturelle, n’épilez jamais la ligne supérieure de vos sourcils. Seule la ligne inférieure est concernée par l’épilation. Ne retirez que les poils superflus tous les trois ou quatre jours, dès que ces derniers deviennent trop visibles et assez longs pour être extirpés.

Dessinez vos sourcils

Tout d’abord, passez un peu de fond de teint sur vos sourcils, afin que le maquillage de ces derniers tienne toute la journée. Brossez vos sourcils, puis choisissez un crayon se rapprochant au maximum de la couleur de vos cheveux. Avec celui-ci redessinez délicatement, avec une main légère, les lignes inférieures et supérieures de vos sourcils, toujours en prenant garde de respecter leur forme naturelle.

Comblez les trous

Utilisez votre crayon ou une pommade à sourcils comme base, en remplissant l’intérieur des lignes que vous avez dessinées au préalable. Ajoutez par-dessus un fard à paupières, toujours dans les mêmes teintes que vos cheveux, puis brossez-les délicatement, pour un rendu naturel.

Délimitez vos sourcils

Imbibez un pinceau plat de fond de teint liquide. Celui-ci doit être d’une teinte plus claire que l’habituel (votre anticerne par exemple). Puis, passez ce pinceau au-dessus et en dessous de vos sourcils. Ainsi, la ligne n’en sera que plus précise et les éventuels ratés seront camouflés.

amina-mag.com



