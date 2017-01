Comment protéger sa vie privée sur Facebook en 15 étapes

Cela ne va pas hélas sans risque et si vous avez envie de retrouver une espèce d’intimité sans pour autant couper court avec le réseau social, il existe des réglages limitant l’accès à vos données, ce qui peut paraître paradoxal pour une plateforme comme Facebook. Toujours est-il que pour les personnes aspirant à moins de visibilité, voici comment protéger votre vie privée sur Facebook en 15 étapes ! 1. Cliquez sur le cadenas en haut à droite de votre page. Puis, cliquez sur afficher plus de paramètres

<img class="size-full wp-image-142535 aligncenter" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-confidentialité-réglages.jpg" alt="facebook confidentialité réglages" width="1100" height="497" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-confidentialité-réglages.jpg 1100w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-confidentialité-réglages-300x135.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-confidentialité-réglages-1024x462.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-confidentialité-réglages-710x320.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-confidentialité-réglages-21x9.jpg 21w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /> Confidentialité 2. Cela vous amène sur la page Paramètres et outils de confidentialité. Maintenant, vous devez passer qui peut voir vos futures publications ? sur Moi uniquement

<img class="alignnone size-full wp-image-142521" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-anonymat.jpg" alt="facebook anonymat" width="1100" height="525" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-anonymat.jpg 1100w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-anonymat-300x143.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-anonymat-1024x488.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-anonymat-710x338.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-anonymat-21x10.jpg 21w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /> 3. Ensuite, vous pouvez modifier qui peut voir vos anciennes publications en cliquant sur limiter l’audience des anciennes publications.

<img class="alignnone size-full wp-image-142527" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-politique-confidentialité.jpg" alt="facebook politique confidentialité" width="1200" height="611" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-politique-confidentialité.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-politique-confidentialité-300x152.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-politique-confidentialité-1024x521.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-politique-confidentialité-710x361.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-politique-confidentialité-21x10.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />



4. Ensuite, modifier qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis de tout le monde vers amis et leurs amis. Cela réduira le nombre de demandes d’amis aléatoire que vous recevrez.

<img class="alignnone size-full wp-image-142525" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-etre-invisible.jpg" alt="facebook etre invisible" width="1200" height="582" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-etre-invisible.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-etre-invisible-300x145.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-etre-invisible-1024x496.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-etre-invisible-710x344.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-etre-invisible-21x10.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> 5. Pour limiter les personnes pouvant vous écrire et atterrir dans votre boite de réception, passez Quels messages doivent être filtrés dans ma boite de réception ? de filtrage de base à filtrage strict.

<img class="alignnone size-full wp-image-142529" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-reglages-confidentialite.jpg" alt="facebook reglages confidentialite" width="1200" height="675" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-reglages-confidentialite.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-reglages-confidentialite-300x168.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-reglages-confidentialite-1024x576.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-reglages-confidentialite-710x399.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-reglages-confidentialite-21x11.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> 6. Pour éviter que les gens puissent vous trouver en utilisant votre adresse mail, changer qui peut vous trouver à l’aide de l’adresse électronique que vous avez fournie ? de tout le monde à Amis.



7. Faites la même chose pour qui peut vous trouver à l’aide du numéro de téléphone que vous avez fourni ?, là encore, passez le réglage de Tout le monde à Amis.



8. Celui-ci est important. Pour empêcher les gens entrant votre nom sur Google de pouvoir trouver un aperçu de votre journal public, vérifiez que autoriser d’autres moteurs de recherche à inclure un lien vers votre journal est décoché.

<img class="alignnone size-full wp-image-142524" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-disparaitre.jpg" alt="facebook disparaitre" width="1200" height="729" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-disparaitre.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-disparaitre-300x182.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-disparaitre-1024x622.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-disparaitre-710x431.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-disparaitre-21x12.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> Journal et identification 9. Ensuite, cliquez sur l’onglet journal et identification pour limiter le nombre de personnes pouvant voir et ajouter des informations vous concernant :

– Passez sur moi uniquement, les lignes : Qui peut publier dans votre journal

Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié(e) sur votre journal

Qui peut voir ce que d’autres personnes publient sur votre journal

Lorsque quelqu’un vous identifie dansune publication, qui souhaitez-vous ajouter à l’audience qui ne s’y trouverait pas déjà <img class="alignnone size-full wp-image-142530" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-rester-cache.jpg" alt="facebook rester cache" width="1200" height="673" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-rester-cache.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-rester-cache-300x168.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-rester-cache-1024x574.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-rester-cache-710x398.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-rester-cache-21x11.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> 10. Maintenant vous allez vous offrir la possibilité d’examiner toutes les publications ou photos dans lesquelles vous êtes identifié. Pour cela, mettez sur oui les deux lignes suivantes : Examiner les publications dans lesquelles vos amis vous identifient avant qu’elles n’apparaissent sur votre journal

Examiner les identifications que d’autres ajoutent à vos propres publications avant qu’elles n’apparaissent sur Facebook La dernière ligne sur cette image n’est pas encore disponible, mais quand elle le sera, il faudra placer la sélection sur Personne.

<img class="alignnone size-full wp-image-142528" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-recherches.jpg" alt="facebook recherches" width="1200" height="699" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-recherches.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-recherches-300x174.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-recherches-1024x596.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-recherches-710x413.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/facebook-recherches-21x12.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> Abonnés 11. Facebook permet aussi à vos abonnés, en plus de vos amis, de voir vos posts publics.

Pour vous assurer que vos posts ne sont visibles que pour vos amis et non vos abonnés, dans l’onglet abonné(e) s, passez l’unique rubrique qui peut me suivre sur Amis.

Publicité 12. Cliquez sur l’onglet Publicité. Ici, vous allez pouvoir dire si vous voulez que votre nom ou l’image de votre profil puissent être utilisés pour la publicité des applications de développeurs tiers. Mettez donc la rubrique Sites tiers sur Personne.

13. Faites-en autant avec Publicités et amis

<img class="alignnone size-full wp-image-142534" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/reglages-confidentialite-facebook.jpg" alt="reglages confidentialite facebook" width="1200" height="656" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/reglages-confidentialite-facebook.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/reglages-confidentialite-facebook-300x164.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/reglages-confidentialite-facebook-1024x559.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/reglages-confidentialite-facebook-710x388.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/reglages-confidentialite-facebook-21x11.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> Applications 14. Allez maintenant sur l’onglet Applications. Pour empêcher les applications de voir vos informations, modifiez Apps, Websites and Plugins pour le mettre en Désactivé. Cela mettra également à jour Application que d’autres utilisent pour que vos amis ne puissent pas voir vos informations lorsque vous utilisez la même application.

<img class="alignnone size-full wp-image-142533" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/parametres-facebook.jpg" alt="parametres facebook" width="1200" height="937" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/parametres-facebook.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/parametres-facebook-300x234.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/parametres-facebook-1024x799.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/parametres-facebook-710x554.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/parametres-facebook-21x16.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> 15. Enfin, vous pouvez déterminer qui peut voir vos publications émises avec d’anciennes versions de l’application mobile Facebook qui n’ont pas de sélecteur d’audience. Mettez donc cette rubrique en Moi uniquement.

Et voilà, vous avez maintenant une configuration Facebook la plus fermée possible, et si ça ne vous suffit pas, vous trouverez votre bonheur sur Ello, le réseau social qui protège votre vie privée.

<img class="alignnone size-full wp-image-142520" src="http://img.phonandroid.com/2014/10/confidentialite-facebook.jpg" alt="confidentialite facebook" width="1200" height="972" srcset="http://img.phonandroid.com/2014/10/confidentialite-facebook.jpg 1200w, http://img.phonandroid.com/2014/10/confidentialite-facebook-300x243.jpg 300w, http://img.phonandroid.com/2014/10/confidentialite-facebook-1024x829.jpg 1024w, http://img.phonandroid.com/2014/10/confidentialite-facebook-710x575.jpg 710w, http://img.phonandroid.com/2014/10/confidentialite-facebook-21x17.jpg 21w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> Supplément : Localisation

L’entreprise collecte également les locations des photos que vous avez pu prendre. Pour éviter que Facebook ne vous suive à la trace, pensez également sur votre terminal Android à désactiver la localisation de vos photos dans les Paramètres de votre smartphone car le réseau social peut également accéder aux informations inhérentes à votre téléphones (Système d’exploitation, la version du matériel,…) afin d’optimiser l’utilisation de son application sur différents modèles.

Paramètres > Localisation > Désactiver.

Conclusion

Connaissez-vous d’autres astuces et solutions afin de limiter l’emprise de Facebook sur nos données à part la suppression définitive du compte ? N’hésitez pas à nous dire si ces étapes expliquant comment protéger votre vie privée sur Facebook vous ont permis de régler votre profil comme vous le souhaitiez.



