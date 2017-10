Comment reconnaître des produits cosmétiques périmés?

On reconnaît un produit périmé à son odeur, sa texture ou encore sa couleur. C'est le cas pour la crème pour le visage qui, si elle est légèrement jaunie ou encore si elle n'a pas la même odeur qu'au début de son utilisation, est très certainement périmée.



Pour la poudre matifiante ou encore le fond de teint, c'est la texture qu'il faudra observer. Si la première s'effrite, c'est qu'elle n'est plus bonne à utiliser. Pour le fond de teint, si vous apercevez un dépôt huileux ou si sa couleur semble passée, débarrassez-vous-en. Pour le mascara, c'est quand il devient pâteux qu'il ne faut plus l'utiliser.



Savez-vous où se trouve la date de péremption de votre maquillage ?

Elle passe trop souvent inaperçue et pourtant, il est primordial d'avoir une idée de la durée de vie d'un rouge à lèvres ou d'un mascara, même si on ne les utilise que rarement.



C’est le dessin représentant un petit boîtier avec le couvercle ouvert que l'on retrouve au dos du contenant qui nous renseigne. Il indique en effet le nombre de mois qu’il reste pour utiliser le produit à partir de la date d'ouverture.



Voici une liste des dates conseillées pour chaque type de produits :

Pour le maquillage :

Mascara : 3 à 4 mois. L’œil est une partie du corps très fragile et qui peut vite s’irriter si l’on utilise des produits qui ne sont plus bons.

Crayon /eye-liner : 9 à 12 mois

Fard à paupières et à joues : 1 à 2 ans

Rouge à lèvres : 9 à 12 mois

Fond de teint : 6 mois

Anti-cernes : 1 an



Vernis à ongles : 1 an. Au-delà de cette période, ils vont s’écailler, devenir pâteux et être impossibles à appliquer.



Pour les soins :

Crème soin pour le visage : 6 mois

Masque : 3 à 6 mois

Lait hydratant pour le corps : 1 an

Crème solaire : 6 mois à 1 an

Gommage : 2 ans







