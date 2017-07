Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment se maquiller quand il fait chaud ? Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2017 à 10:12 | | 0 commentaire(s)| Quand le thermomètre monte, il faut changer sa routine beauté et opter pour un maquillage léger. Voici quelques conseils pour une mise en beauté estivale au top !



Le mascara qui bave, le fond de teint qui coule, le fard à paupières qui s'effrite, la peau qui luit... La chaleur risque fortement de vous causer ces désagréments make-up. Alors pour éviter cela, on adopte une nouvelle routine beauté qui s'adapte mieux à la saison. Voici les conseils pour se maquiller quand il faut chaud, étapes par étapes.



Le teint :

Pour commencer notre maquillage de l'été, on s'attaque au teint qui se veut frais et léger. En hiver, on avait tendance à bien couvrir notre visage pour le protéger du froid, mais maintenant, c'est fini ! Ayez la main légère avec les produits, le but étant d'obtenir un teint lumineux qui surfe sur les tendances du nude et du no make-up.



Avec le soleil, la peau luit et a tendance à graisser rapidement. L'astuce contre cela ? Un fluide matifiant appliqué sur votre crème hydratante qui limitera la production de sébum. Ensuite, évitez les fonds de teint liquides qui peuvent couler avec la chaleur et laisser un petit film "gras" désagréable.



Préférez les versions compactes, tout aussi couvrantes mais qui donneront un fini naturel au teint. N'oubliez pas de bien poudrer car cette étape vous permettra de garder un aspect uni et surtout matifié. L'astuce de pro pour la faire tenir toute la journée : appliquer de la poudre compacte transparente.



Enfin, terminez avec une poudre bronzante pour un hâle estival et un peu de blush pour une bonne mine garantie. Et voilà pour le teint frais et léger !





Les yeux :

Pour les yeux, on oublie les couleurs sombres et on se lâche sur les teintes colorées et ultra trendy ! Ainsi, on ose le vert, l'orange, le bleu, le violet ou encore le jaune. En fard à paupières, en eye liner ou en mascara, les yeux s'affichent aux couleurs des tropiques pour notre plus grand plaisir !



Le plus important est de poser une base de fards à paupières qui fixera les ombres pour la journée. Utilisez aussi des produits waterproof qui vous garantiront un make-up en place malgré la chaleur.





La bouche :

Enfin, on finit ce maquillage estival avec la bouche. Pour la sublimer, préférez un joli gloss transparent au rouge à lèvres coloré qui aura tendance à baver et partir dans les plis. Mais si vous êtes une inconditionnelle du rouge à lèvres, voici une astuce pour le faire tenir toute la journée : poudrez votre bouche après avoir appliqué la matière. Longue tenue assurée !



En somme, quand il fait chaud, on opte pour un maquillage léger et frais. On évite les matières grasses et on mise sur la couleur, notamment sur les yeux, mais à condition d'utiliser des produits waterproof. A vous de jouer les filles !





journaldesfemmes.com



