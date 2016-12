Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment soigner une angine ? Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2016 à 21:55 | | 0 commentaire(s)| L'angine correspond à une infection au niveau de la gorge, et plus précisément au niveau des amygdales. Elle peut s'étendre à l'ensemble du pharynx. En cas d'angine, des démangeaisons et des douleurs peuvent se faire sentir au moment de la déglutition.

Elle peut également rendre les amygdales rouges et gonflées et provoquer de la fièvre, des maux de tête, des difficultés pour parler, etc...Lorsque les amygdales deviennent rouges, on parle d'angine rouge. Il existe également des angines blanches où les amygdales sont recouvertes d'un dépôt blanc.



"L’angine est une condition vraiment très fréquente, en particulier chez les enfants et les adolescents."



La plupart des angines sont virales et guérissent sans traitement particulier. Les angines bactériennes sont cependant plus sérieuses et doivent être traitées avec des antibiotiques. Comme il est difficile de les distinguer, il vaut mieux consulter votre médecin. Si votre enfant présente de la fièvre et un mal de gorge qui persiste, consultez votre médecin, et faites-le rapidement s’il a de la difficulté à respirer ou à avaler, ou s’il bave de façon inhabituelle, ceci pouvant indiquer qu’il éprouve de la difficulté à avaler.



Accueil Envoyer à un ami Partager