Commercialisation de l’oignon: Plus de 300 millions injectés dans la campagne

Plus de 300 millions de francs Cfa ont été injectés dans la commercialisation de l’oignon local. Ce chiffre est le résultat de la commercialisation de plus de 2 320 tonnes au prix de 120 francs le kilo a indiqué hier, Alioune Sarr, ministre du Commerce, qui présidait une réunion entre les acteurs de la filière.



A cette occasion, M. Sarr a précisé que « toute personne intéressée peut acheter l’oignon local ». Le ministre du Commerce se veut clair : « Il faudra remplir les conditions, à savoir se doter du document portant les mentions du centre de collecte, des services de l’Agence de régulation des marchés, de la direction du Commerce intérieur et du prix d’achat ».



Des rabatteurs avaient bloqué plusieurs camions au marché de Thiaroye pour contester contre leur « mise à l’écart ». Abdou Khadr Diop du marché de Thiaroye explique : « On a entendu que seuls les importateurs ont le droit de vendre l’oignon local. On a bloqué des camions appartenant à des importateurs car ils n’ont pas leur place au marché de Thiaroye. Mais maintenant, tout est rentré dans l’ordre ».



Si le problème semble aujourd’hui dépassé, le ministre estime que « le comité de commercialisation de l’oignon est ouvert à tout Sénégalais. Et par conséquent, celui qui a les moyens d’acheter, est naturellement le bienvenu dans ce comité ».



LeQuotidien

