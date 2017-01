Commissariat Central de Dakar: Youssou Ndour rend visite à Bamba Fall et lui exprime toute sa solidarité

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 08:51 | | 0 commentaire(s)|

La star planétaire, Youssou Ndour, a rendu visite hier, dimanche, à Bamba Fall et Cie, en détention au Commissariat central de Dakar. Le ministre Conseiller, par ailleurs, maire honoraire de la Médina n'a pas pu voir l'édile de la médina, mais lui exprimé toute sa solidarité. Sur les lieux, indique L'As, il a pris quelques photos avec des inconditionnels avant de prendre congé . Auparavant, il a été reçu par l'officier de policier de garde qui lui a fait part de l'instruction du Commissaire central Ndiaré Sène. La visite de Youssou Ndour a été fortement apprécié par le camp de Bamba Fall qui lui a exprimé sa gratitude. Sa sœur Aby, créditée proche de Ousmane Tanbor Dieng et son père Elimane Ndour également, ont été aperçus au Tribunal lors de l’audition du maire Bamba Fall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook