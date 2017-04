Commission d’inscription de Lyon: le manque de neutralité du Consul mis en cause Des partis de l’opposition à Lyon continuent de dénoncer le « manque de neutralité » du Consul du Sénégal dans cette région française. Ils l’accusent d’avoir violé le code électoral dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales.

Des partis de l’opposition et organisations de la société civile à Lyon crient leur ras-le-bol. Ils accusent le Consul général du Sénégal dans cette ville française de violer le code électoral. En effet, pour eux, le diplomate se livre à de « basses manœuvres » en accordant la priorité aux parents et amis des responsables Apr et à leurs militants ».



Les signataires de ce document dont l’Act, Pastef Lyon, le Grand Parti, Rewmi, Pds, Raddho diaspora, entre autres, constatent aujourd’hui que « plusieurs Sénégalais de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas inscrits ». Ils rappellent que ce jeudi 23 mars 2017, « le consul a envoyé, de manière sélective, un courriel à quelques partis politiques, à la société civile et à la Decena, invitant à une réunion de travail sur les cartes d’identité ». Ils ajoutent « qu’une décision a été prise pour débuter les enrôlements à partir du 27 mars, puis reportée au 28 mars. Informé par le Consul, la Decena, les partis politiques et la société civile ont pris le relais pour communiquer massivement auprès des Sénégalais par engagement citoyen. Le mardi 28 mars, dès 7h du matin, les représentants de la Decena et beaucoup de Sénégalais se sont présentés au lieu du rendez-vous pour les inscriptions donnant droit à une nouvelle carte ».



Mais à 10 h notent-ils, « les locaux étaient encore fermés sans que personne ne vienne informer le monde présent sur place ». Ce qui relève, soulignent les partis de l’opposition, d’un « manque de respect total du Consul de Lyon » à l’endroit des Sénégalais de la diaspora.



