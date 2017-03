Communiqué FDS/Mankoo Wattu Sénégal /France

Suite au communiqué de la présidence de la République du Sénégal, et des articles de la "presse du palais ", relatifs à la manifestation spontanée organisée par l'opposition devant la résidence de l'ambassadeur du Sénégal en France, lors du meeting de l'APR, et ce, en présence de Macky Sall.



Nous tenons à rétablir la vérité des faits à la lumière des images et des vidéos qui illustrent la forte mobilisation de femmes et d'hommes qui ont battu le macadam pour démontrer leur indignation de la gouvernance actuelle, sombre, vicieuse et dictatoriale.



Mais aussi contre l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires des adversaires politiques, et contre la confiscation des libertés fondamentales inscrites dans notre constitution.



Nous étions déterminés à exercer notre droit à manifester peu importe le prix à payer.



Nous récusons les mensonges du ministre qui parle de sept personnes sous l'emprise de l'alcool.



Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres.



FDS/Mankoo Wattu Sénégal /France.

AND Dolle Khalifa Sall France.

La société civile.