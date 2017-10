Communiqué conjoint à l’occasion de la visite d’État en Afrique du Sud de son Excellence Macky Sall, du 23 au 25 octobre 2017

À l'invitation de Son Excellence, M. Jacob Gedleyihlekisa Zuma, Président de la République d'Afrique du Sud, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a effectué une visite d'État en Afrique du Sud du 23 au 25 octobre 2017. S.E. le Président Sall était accompagné par une délégation composée d’officiels et d’opérateurs économiques. La visite d'État du Président Macky Sall a été précédée par la Troisième Session de la Commission mixte de coopération bilatérale (CMCB) entre l'Afrique du Sud et le Sénégal qui s'est tenue le 20 octobre 2017 à Pretoria. Au cours de leurs entretiens, les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur des questions bilatérales, continentales et internationales d'intérêt commun. Ils ont réaffirmé les solides relations historiques entre l’Afrique du Sud et le Sénégal, fondées sur des liens politiques, économiques et culturels qui remontent aux années de la lutte contre le colonialisme et l’Apartheid. Les deux Présidents se sont félicités de la commémoration du 30ème anniversaire des "Pourparlers de Dakar de 1987" qui a eu lieu du 10 au 14 juillet 2017 à Dakar et de la signature du Protocole d'accord sur la Coopération technique entre le Conseil du Musée de Robben Island et le Musée de la Maison des Esclaves de l'île de Gorée. Les chefs d'État se sont réjouis des résultats fructueux de la Troisième Session de la CMCB au cours de laquelle a été examinée la coopération bilatérale dans les domaines thématiques de la politique et la gouvernance, du développement économique ; du développement social, et de la défense et la sécurité. Ils ont exprimé leur satisfaction quant au dynamisme des relations entre leurs deux pays ainsi que et leur ferme volonté de les approfondir et de les renforcer. A cet égard, les deux chefs d’Etat sont convenus d'élever la présidence de la Commission mixte de coopération bilatérale au niveau du Ministre des Relations internationales et de la coopération sud-africain et du Ministre en charge des Affaires étrangères du Sénégal pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale. Ils ont également approuvé la création d’un Comité de suivi pour assurer la mise en œuvre des accords bilatéraux. Au cours de la visite, un Mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme qui développera la coopération bilatérale dans ce domaine entre les deux pays frères a été signé. Les deux Chefs d’Etat ont chargé leurs ministres respectifs de finaliser les négociations sur tous les accords en suspens en vue de leur signature dans les meilleurs délais. Les Présidents Zuma et Sall se sont adressés au Forum économique Afrique du Sud-Sénégal le 24 octobre 2017, en soulignant l'importance d'améliorer les relations commerciales pour le bénéfice mutuel des deux pays. Ils ont eu un échange de vues sur la situation politique et sécuritaire du Continent. A ce propos, ils ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble à la poursuite d'une paix durable, d’une plus grande stabilité et du développement économique sur le Continent. Les deux chefs d’Etat ont réitéré la nécessité d’une mutualisation des efforts à l’échelle continentale pour renforcer la paix et la sécurité et lutter efficacement contre le terrorisme. A ce propos, le Président Sall a entretenu Son homologue des préparatifs de la 4ème édition du Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévue les 13 et 14 novembre 2017 sur le thème : « Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées ». Les deux dirigeants ont passé en revue les développements concernant le Comité d'orientation des Chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. À cet égard, ils ont réaffirmé leur attachement au maintien des structures du NEPAD en tant que mécanisme complémentaire de l’Union Africaine dans la quête du développement économique et social du continent. Les chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le processus d'intégration africaine et ont appelé à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de son Plan d'action. Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur soutien au programme de développement durable à l'horizon 2030 et à la réforme du système multilatéral, en particulier le Conseil de sécurité des Nations-Unies. S.E. M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a exprimé sa gratitude à S.E. M. Jacob Zuma, Président de la République d'Afrique du Sud, pour son accueil chaleureux et fraternel ainsi que l'hospitalité qui lui ont été réservés à lui et à sa délégation.

Fait à Cape Town, Afrique du Sud

25 Octobre 2017

