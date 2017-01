Communiqué de Presse : Wari confirme la DISPONIBILITE de tout son RESEAU Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2017 à 10:38 commentaire(s)|



COMMUNIQUE DE PRESSE

De fausses informations sur une grève du réseau Wari circulent ou sont relayées dans les médias et auprès de nos distributeurs.

Les instigateurs de ces rumeurs ne sont en aucun cas représentatifs du réseau Wari, n’ont pas la capacité de bloquer le réseau Wari et ne servent que leurs propres intérêts.



Wari confirme la DISPONIBILITE de tout son RESEAU de Points de Services, partout au Sénégal, en Afrique et à l'International, pour servir les populations et être toujours plus près de vous.



