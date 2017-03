Communiqué de la Police: Interpellation de deux bandes de malfaiteurs

Les instructions données par les autorités en charge de la Police semblent être bien appliquées par l’ensemble des services de Police. Après le démantèlement des gangs au niveau de la capitale, de Thiès et de Touba, c’est le tour des commissariats de Police de la banlieue de se signaler de fort belle manière en procédant à l’interpellation le 16 mars courant de deux bandes de malfaiteurs tour à tour par le commissariat de Thiaroye et le 17 mars par le commissariat de Police de Malika.



Pour ce dernier, les hommes du commandant THIAW, ont interpellé six (06) individus, à bord de deux véhicules dont l’un de marque Ford Fusion, immatriculé DK-9163-BB et l’autre de marque Mercédès, immatriculé DK-0263-AC. Ils ont été identifiés comme suit :



- K. D Niang, né en 1985 à Thiès, se disant chauffeur, domicilié à Dalifor;

- D. Djigueul, né le 04.04 1982 à Pikine, sans profession, domicilié aux Parcelles-Assainies Unité 12, villa 387;

- A. K. Mbacké Kounta, né en 1987 aux Parcelles-Assainies, domicilié au lieu de naissance ;

- A. A.Cissokho, âgé de 20 ans, né à Golf,

- M. Gaye, né en 1974 à Kër Guèye/Nioro, commerçant, domicilié à Guédiawaye ;

- O. Barro, né en 1978, à Koungheul, commerçant, domicilié Hamo 3.



Lors d’une opération de sécurisation, un contrôle a été accentué sur les véhicules. C’est ainsi qu’une fouille minutieuse a été effectuée sur lesdits véhicules permettant de retrouver deux (02) pistolets factices dont un (01) à air, deux (02) coupes-coupes, une cagoule et dix sept (17) bidons remplis de carburant « gasoil ». Des pistes de connexion ou de liens avec les affaires antérieures sont exploitées. Ils ont été gardés à vue pour les besoins de l’enquête, ouverte. Le délégué du procureur de la République près le Tribunal d’Instance de Pikine en a été informé.



Le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale