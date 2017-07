Communiqué de la Sénélec (Communication) “Fortes intempéries ayant entraîné un arrêt des centrales de Manantali et du Mali.

Cet incident a entraîné une Coupure générale de l’ensemble du reseau interconnecté des 3 pays de l’OMVS.

Nous avons entrepris la remise en Service à partir du Nord et nous progressons vers Dakar.

La remise du Courant se fera progressivement en raison de la forte consommation et des perturbations atmosphériques en cours dans le pays.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juillet 2017 à 23:07 | | 0 commentaire(s)|

Nous avons commencé à réalimenter nos clients des régions et ensuite de Dakar progressivement à partir de 20:30

A l’heure actuelle les réseaux hautes tensions et moyennes tensions ont été complètement reconstitué à Dakar et dans les régions

Tous les départs sains sont remis,

Reste ceux qui ont des défauts (arbres tombés sur fils, poteaux à terre, …)

Les Équipes de Senelec sont à pied d’oeuvre pour remettre le courant totalement”.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook