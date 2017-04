Communiqué de presse ministère de l'intérieur et de la Sécurité publique

Alors que les inscriptions sur le fichier électoral sont parties pour franchir le cap des six (6 millions), il en est encore des citoyens qui ne se sont toujours pas inscrits parce qu'atteints du syndrome de "la dernière minute"et misant sur une éventuelle prorogation des délais de dépôt.



ils auront tout faux cette fois ci, puisque le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dans un communiqué parvenu à la rédaction de Lera.net, "informe les citoyens que les opérations de refonte partielle des listes électorales combinées avec la révision exceptionnelle desdites listes prendront fin le Dimanche 23 Avril 2017 dans l'intérieur du pays, date de rigueur".



La fin des opérations "à l'extérieur du pays, est fixée au dimanche 16 avril 2017".



Pour ceux en âge de voter et qui ne s'étaient pas encore inscrits, il est plus que temps de le faire, notamment à l'intérieur du pays, "parce qu'aucune prorogation n'est prévue après l'expiration des délais ci-dessus mentionnés".

