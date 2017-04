Communiqué du Mouvement « Matam Avant Tout » Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2017 à 12:14 commentaire(s)| MATAM. Le leader du Mouvement « Matam Avant Tout » en phase avec Macky SALL, mais Souleymane Barka Bâ et ses militants précisent toutefois, qu’il faut veiller au choix émanant de la base pour le triomphe du parti.



Suite à la sortie de leur chef de parti, qui a récemment fait savoir qu’il ne sera plus question, de tolérer de listes parallèles, au sein de leur formation politique, pour les prochaines législatives, Souleymane Barka BÂ, leader du Mouvement Matam Avant Tout, est monté au créneau pour se réjouir d’une telle sortie de leur chef de parti.



De telles initiatives prises par le président de leur parti, prouve selon le responsable de L’APR au niveau de Matam, que la seule personne aujourd’hui habilitée à prendre des décisions au nom de leur parti, reste et demeure le Président Macky SALL. Très en phase avec ce dernier, le responsable de l’APR de Matam à savoir raison garder, ne veillera qu’à l’intérêt supérieur du parti, ceci en investissant des personnes qui peuvent nous faire gagner. Et de renseigner que lui et ses camarades, n’accepteront aucun parachutage de candidats, émanant d’un quelconque responsable politique, sans le consentement de la base.



Poursuivant, les militants, responsables et sympathisants du Mouvement Matam Avant tout, soulignent que si toutefois, des responsables du parti font le contraire, c'est-à-dire en foulant aux pieds la décision prise par le chef de leur parti, en proposant eux-mêmes des listes de candidats de leurs choix, qu’ils sachent qu’ils seront les seuls responsables de ce qui pourrait arriver au parti au niveau de la région.



En militants disciplinés, Souleymane B. Bâ et ses camarades de parti, qui œuvrent jour et nuit, pour le triomphe de leur formation politique pour une écrasante majorité au niveau de l’assemblée nationale, invitent toutefois le président Macky SALL à davantage veiller en prenant des mesures contre tous ceux qui voudront faire le forcing, en proposant leurs propres candidats sur des listes.



En effet, pour les militants et responsables du Mouvement Matam Avant Tout, « que personne ne compte sur nous pour choisir un autre candidat que celui de notre leader Souleymane Barka Bâ. Nous avons choisi ce digne fils de notre terroir compte tenu de son charisme, de sa générosité et de tout ce qu’il fait de manière désintéressée à l ‘endroit des populations locales », lancent-ils. Poursuivant, ces militants du Mouvement Matam Avant Tout expliquent qu’ils ne sont pas prêts à accepter des candidats qui n’auront aucune place au sein de l’assemblée nationale.



« Il nous faut dorénavant des candidats aptes à défendre les causes et préoccupations des populations, c'est-à-dire des députés instruits, mais pas analphabètes comme ce fut surtout le cas pour cette législature », expliquent les militants. Selon toujours ces derniers, « il n’est plus question de choisir des députés absentéistes et qui ne font que dormir au niveau de l’hémicycle. Cette méthode doit être révolue, et le parti doit penser aux jeunes comme Souleymane Barka Bâ et tant d’autres qui sont dans la région et qui ont l’avenir devant eux ».

