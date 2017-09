Compagnie de Gendarmerie des Transports Aériens : Le Commandant Samba Diallo remplacé par le Capitaine Babacar Samb reçoit des honneurs

La compagnie de Gendarmerie des transports aériens a un nouveau patron. Le Capitaine Babacar Samb a pris le relais des mains du Commandant Samba Diallo, qui dirigera maintenant le Cours de formation de l’école des officiers de la Gendarmerie nationale, a-ton appris dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Apolinaire Coly, l’Adjudant-chef qui a parlé au nom du personnel de la Compagnie de Gendarmerie des Transports Aériens, a apprécié « le sens du commandement du Commandant Samba Diallo, son humanité, son sens de l’équité ».



Avant son départ, le Commandant Samba Diallo a eu l’honneur d’être fêté par son successeur et par le Directeur Général des ADS, Papa Maêl Diop ce jeudi au cours d'une cérémonie de cocktail et de remise de cadeaux.



A cette occasion, le Directeur général de l'ADS, Papa Maël Diop a expliqué que le Commandant voulait partir sur la pointe des pieds, ce qu’il a refusé après tous les services rendus à l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor.



Ainsi dit-il dira à l'endroit du Commandant que « vous partez mais vous êtes du milieu donc vos conseils sont toujours les bienvenus ». Papa Maêl Diop s’est engagé pour la poursuite des efforts de l’Agence pour permettre à la gendarmerie et à la police de faire correctement leur travail à l’Aéroport pour plus de sécurité et de sûreté en faveur des usagers.



Pour sa part, le Commandant Samba Diallo a soutenu que cette fête en son honneur confirme et magnifie l’excellence des relations entre la Compagnie de Gendarmerie des Transports Aériens et l’ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire.



Il a encouragé le personnel de la Compagnie de Gendarmerie des Transports Aériens à cultiver la loyauté, le sens professionnel, l’esprit de solidarité et de cohésion qui font les grandes armées pour continuer à mieux assurer la sécurité des sénégalais, des infrastructures vitales de l’Etat au rang desquelles l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor.