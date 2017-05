Complément d'information : SORED-MINES S.A, la société dont Abdoul Mbaye détenait 6,09% du capital Selon Libération, jusqu’en 2013 donc, Abdoul Mbaye détenait exactement 6,09 % du capital de la Sored. Son associé Papa Ousmane Hanne contrôlait physiquement 27,31 % et 51% au nom de Terrysco. Le reste des parts revenait à des membres de sa famille dont son épouse.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 13:58 | | 0 commentaire(s)|

LA SOCIETE



SORED-MINES S.A. a pour vocation l’exploration, le développement et l’exploitation des mines.



Compagnie privée de droit Sénégalais, SORED-MINES S.A. a été constituée le 26 aout 2004 et inscrite au registre du Commerce N° SN DKR 2004 B 16330 – N.I.N.E.A. 24446862Y3. La compagnie a son siège social au 24, Cité SONATEL 1 Ouest Foire Dakar, Sénégal.



LE MANAGEMENT



Administrateur Général : Papa Ousmane AHNE



Président fondateur des sociétés EEXIMCOR AFRIQUE SA (1984), PRECINOX AFRIQUE SA (1996), spécialisées respectivement dans l’exploitation et commerce de l’or et dans l’affinage des métaux précieux. M. AHNE fut exploitant du gîte aurifère de Kérékunda au Sénégal d’avril 1992 à juillet 1994 puis investisseur et opérateur de la mine d’or de Sabodala d’octobre 1994 à novembre 1998 ;



Fondateur de la société SORED-MINES SA, ancien négociant de substances minérales précieuses, M. AHNE est actif dans le secteur or (négoce, affinage, exploration, développement, exploitation semi industrielle et industrielle) depuis 1984.



Project Manager : Jimmy Cory



Géologue sénior, diplômé de University of Johannesburg et spécialiste en management des ressources minières de University of Free State, Mr Cory a une large expérience du développement des ressources minérales.



Les activités professionnelles de Mr Cory l’ont conduit successivement chez Anglo-Gold Limited (1986 - 1998) en qualité de Senior Geological officer ; chez Africa Rainbow Minerals (Pty) Ltd (1998 – 2002) en qualité de Ore Body Analyst ; chez Modikwa Mining Personnel Services (2002 – 2008) en qualité de Geologist/Project Geologist ; chez Pike River Coal (2008 – 2011) en qualité de Geologist/Project Geologist ; chez Salva Resources (2011 – 2012) en qualité de Senior Exploration Geologist et chez Solid Energy NZ (2012) en qualité de Senior Mine Geologist.



"Qualified Person – JORC" réputé, Mr Jimmy Cory est Project Manager de SORED-MINES SA pour le projet aurifère de NIAMIA depuis Novembre 2012.



Exploration Manager : El Hadji Daoucoumba FALL



Géologue sénior, M. FALL a démarré sa carrière en 1977 comme prospecteur à la COGEMA, ex Commissariat à l’Energie Atomique (France). Après des études de géologie, M. FALL est nommé géologue chef de groupe à la COGEMA de 1980 à 1986.



Universitaire de 1986 à 1993, M. FALL repris les activités de terrain comme Chef géologue à ANMERCOSA (Anglo American) de 1993 à 1995, puis Chef de projet d’exploration à la compagnie Ashanti Goldfield de 1995 à 2000. Consultant de 2000 à 2004, M. FALL rejoint les équipes de terrain de SORED-MINES SA en décembre 2004 comme chef géologue puis Exploration manager à partir de novembre 2011.



Directeur Administratif & Financier : Aminata SOW



Titulaire d’un DESS Audit (Comptabilité, Fiscal et Financier) de l’IFACE de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1997, Mme SOW a été Auditrice consultante auprès de cabinets d’experts comptables GTI et Consultants Associés de septembre 1998 à août 2002 et Responsable du service comptable de EXCAF TELECOM d’octobre 2001 à octobre 2002



Directeur Administratif & Financier de ADDEL (projet de l’Agence Française de Développement) à partir de février 2004 à février 2005, Mme SOW est Directeur Administratif et Financier de SORED depuis mars 2005.



Le management de SORED s’appuie sur une équipe d’ingénieurs, de techniciens supérieurs et d’agents administratifs formés et rompus à la recherche minière ainsi que sur des Experts indépendants.



LES CONSEILS EN EXPLORATION.



Dr. Etienne WILHELM



Docteur en Sciences de la terre de l’Université de Strasbourg (France) en 1961, M. WILHELM a occupé les fonctions de Normandy LaSource – Exploration Manager (1994 – 1999) ; Head of BRGM Mining and Investment (1993-1994) ; Head of BRGM Mining Activities in Africa (1990-1993) ; BRGM Representative in Gabon (1987-1990) ; Head of BRGM Exploration Department (1981-1987) ; In charge of BRGM Applied Geochemistry operations (1973-1981) ; Geochemist with BRGM (1970-1973) ; Mining geologist with BUMICO – CONGO (1964-1970).



M. WILHELM est impliqué dans la découverte de plusieurs gisements d’or dont Perama, Greece (1.5 M oz), Yamfo-Kenyase, Ghana (7 M oz), Kenbert, Ghana (3 M oz), Tasiast, Mauritania (1.5 M oz)



Membre de plusieurs associations scientifiques, M. WILHELM est auteur de près d’une quarantaine de publications scientifiques dans la géochimie et l’exploration minière.



Dr Cheikh T DIOP



Docteur ingénieur en mines et géologie, M. DIOP collabore avec l’Administrateur Général de SORED-MINES SA depuis octobre 1988.



Conseil de EEXIMCOR lorsque la société opérait dans l’exploitation semi industrielle de l’or, M. DIOP fut directeur de l’exploration de la société EEXIMCOR AFRIQUE SA d’octobre 1994 à novembre 1998.



M. DIOP fut Directeur de l’exploration de SORED de novembre 2004 à septembre 2007.



Consultant Indépendant depuis octobre 2007, M. DIOP intervient régulièrement dans le projet or de Niamia de SORED-MINES SA en qualité d’Exploration Support.



Dr Mamadou GUEYE



Maître Assistant à l’Institut des Sciences de la Terre de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Consultant indépendant, M. GUEYE a realisé l’étude structurale de plusieurs gisements d’or mis en évidence dans la sous – region et en particulier au Sénégal.



M. Guèye est Conseil de SORED depuis juillet 2011.



DUE DILIGENCE



Les transactions, opérations financières et procédures utilisées par SORED sont régulièrement auditées par M. Alioune TOURE - ATO AUDIT GROUP, Dakar.



M. TOURE fut Lead Partner de Pricewaterhouse Coopers - Afrique de l’Ouest- de 1995 à 2004



COMMISSSAIRE AUX COMPTES



Cabinet Mayoro Wade - Expertise comptable– Audit - Dakar, Sénégal.



LEGAL



SCP NDIAYE & MBODJ, Avocats à la Cour, Dakar, Sénégal



SCP FAYE & DIALLO, Avocats à la Cour, Dakar, Sénégal



BANQUE D’AFFAIRES

Banque Régionale de Marchés (BRM), Dakar, Sénégal

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook